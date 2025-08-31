آهنگ جدید سرخیو راموس منتشر شد!

به گزارش ایلنا، سرخیو راموس که با ۳۹ سال سن یکی از پرافتخارترین بازیکنان دو دهه اخیر فوتبال به‌شمار می‌رود، پس از جدایی از سویا در ابتدای سال جاری به تیم مونتری در لیگ مکزیک پیوست و در ۱۲ بازی، سه گل برای این تیم صدرنشین به‌ثمر رسانده است. با این حال، راموس نشان داده که جاه‌طلبی‌هایش فراتر از زمین فوتبال است.

او روز شنبه رسماً اعلام کرد که وارد دنیای موسیقی شده و نخستین اثر هنری‌اش با نام «Cibeles» را منتشر خواهد کرد؛ عنوانی برگرفته از میدان معروف سیبلس در مادرید، جایی که راموس بارها جشن قهرمانی با رئال مادرید را در آن برگزار کرده بود. این قطعه از تاریخ ۳۱ آگوست در تمام پلتفرم‌های استریم موسیقی در دسترس است و موزیک‌ویدیویی نیز به همراه دارد که در آن همزمان صحنه‌هایی از دوران پرافتخار فوتبالی‌اش به نمایش درمی‌آید.

در بخشی از ترانه که در فضای مجازی منتشر شده، راموس به زبان اسپانیایی و با لحن احساسی می‌خواند: «چیزهایی هست که هرگز به تو نگفتم، چیزهایی که هنوز هم برایم دردآور است. هیچ‌وقت نمی‌خواستم بروم، تو خواستی که پرواز کنم»؛ عبارتی که به‌نظر می‌رسد اشاره‌ای مستقیم به جدایی پرحاشیه‌اش از رئال مادرید در سال ۲۰۲۰ باشد.

انتشار این قطعه واکنش‌های متفاوتی میان کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. هرچند موزیک ویدیو ظرف کمتر از ۲۴ ساعت بیش از ۵ میلیون بازدید داشته، برخی هواداران نسبت به صدای راموس موضع منفی گرفتند. یکی نوشت: «وقتی حرف می‌زنی هم به‌سختی می‌فهمیم چی می‌گی، حالا شروع کردی به خوندن!» دیگری اضافه کرد: «وای، این دیگه چیه؟» و کاربری دیگر طعنه زد: «باید بدونی کی دیگه وقتشه که نقش شخصیت اصلی رو بازی نکنی!»

با این حال، هواداران زیادی هم از ورود راموس به دنیای موسیقی استقبال کردند. یکی نوشت: «آماده‌ایم! بهترین موسیقی لاتین در راهه!» به نظر می‌رسد سرخیو راموس، چه در زمین فوتبال و چه روی صحنه موسیقی، همچنان قصد دارد مرکز توجه باقی بماند.

