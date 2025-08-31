خبرگزاری کار ایران
رقابت فنرباغچه با گالاتاسرای برای ستاره منچسترسیتی
پس از رد شدن پیشنهاد ۱۰ میلیون یورویی گالاتاسرای، حالا فنرباغچه برای خرید ادرسون وارد عمل شده و منچسترسیتی در صورت فروش دروازه‌بان برزیلی، آماده است سراغ جذب جانلوئیجی دوناروما برود.

به گزارش ایلنا، فابریتزیو رومانو اعلام کرده که باشگاه فنرباغچه «در حال کار روی انتقال ادرسون» است. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که گالاتاسرای، رقیب سنتی فنرباغچه، با پیشنهادی به ارزش ۱۰ میلیون یورو نتوانست موافقت سیتی را جلب کند و حالا دروازه‌بان باتجربه برزیلی در آستانه یک جدایی احتمالی از جمع شاگردان پپ گواردیولا قرار گرفته است.

ادرسون که از سال ۲۰۱۷ در منچسترسیتی حضور دارد، تاکنون ۳۷۲ بار برای این تیم به میدان رفته اما در فصل جدید جایگاهش را به جیمز ترافورد، خرید تابستانی سیتی، واگذار کرده و حتی پس از بهبودی از بیماری هم نتوانسته جایگاه خود را پس بگیرد. گفته می‌شود سیتی برای شروع فصل قصد داشت از ترکیب دونفره ادرسون و ترافورد بهره ببرد، اما باشگاه طبق روال همیشگی‌اش، مانع جدایی بازیکنانی که خواهان ترک تیم هستند،  نمی‌شود.

اگر ادرسون در نهایت تصمیم به جدایی بگیرد، منچسترسیتی با فراغ بال می‌تواند برای جذب جانلوئیجی دوناروما وارد عمل شود؛ دروازه‌بانی که به‌دنبال جدایی از پاری‌سن‌ژرمن است، چرا که لوئیس انریکه در برنامه‌های فصل جدیدش دیگر روی او حساب نمی‌کند.

ادرسون فقط ۱۲ ماه دیگر با سیتی قرارداد دارد و حتی اگر حالا جدا نشود، تابستان آینده احتمالاً بدون دریافت رقم انتقالی این تیم را ترک خواهد کرد. او از سال گذشته و با توجه به علاقه تیم‌های سعودی، در فهرست فروش احتمالی باشگاه قرار گرفته بود.

طبق گزارش رومانو، اگر انتقال ادرسون نهایی شود، سیتی با «درجه‌ای از قطعیت» دوناروما را به‌عنوان جانشین جذب خواهد کرد. پنجره نقل‌وانتقالات فوتبال ترکیه تا ۱۳ سپتامبر باز است و فنرباغچه برای نهایی کردن این انتقال زمان کافی دارد، حتی اگر گالاتاسرای تصمیم بگیرد دوباره وارد رقابت شود. اما سیتی در طرف مقابل باید خیلی زودتر تکلیف خروج ادرسون را روشن کند، چرا که پنجره خرید تیم‌های انگلیسی دوشنبه شب، ۷ شب به وقت بریتانیا، بسته می‌شود و آن‌ها برای جذب دوناروما زمان زیادی ندارند.

