رودریگو دیپل:
ذهنیت برنده مسی الهامبخش ماست؛ برای سومین جام با اینتر میامی میجنگیم
اینتر میامی با هدایت خاویر ماسکرانو و درخشش لیونل مسی در آستانه سومین قهرمانی بزرگ قرار دارد و یک فینال سخت برابر ساندزر در راه است.
به گزارش ایلنا، اینتر میامی که پیشتر در سال ۲۰۲۳ قهرمان لیگزکاپ شد و در فصل ۲۰۲۴ نیز عنوان شیلد هواداران (Supporters' Shield) را از آن خود کرد، حالا میتواند سومین جام تاریخ خود را با قهرمانی دوباره در لیگزکاپ کسب کند. آنها روز یکشنبه در ورزشگاه لومِن فیلد شهر سیاتل به مصاف تیم آماده ساندزر میروند؛ تیمی که خود نیز سابقه حضور در جام باشگاههای جهان را دارد و با بیش از ۶۰ هزار بلیت فروختهشده، رکورد حضور تماشاگران در تاریخ این رقابتها را شکسته است.
با وجود انتقادات برخی رسانهها درباره پنالتی مشکوکی که در نیمهنهایی برابر اورلاندو به سود میامی اعلام شد، ماسکرانو قاطعانه این حرفها را رد کرده و گفت: «ما لیاقت حضور در فینال را داریم. برابر نکاکسا دهنفره شدیم و با این حال بازگشتیم. برابر پوماس و اورلاندو هم عقب افتادیم و جبران کردیم. بعضی وقتها داور به نفع توست، گاهی به ضررت، اما اینکه بگویند ما به لطف داور اینجاییم واقعاً بیانصافی است.»
مربی آرژانتینی تأیید کرد که تیمش تقریباً با ترکیب کامل به میدان میرود و تنها غایب اصلی آنها، آلن اوباندو است که اخیراً مصدوم شده. او درباره مسی گفت: «لیونل مسی کاملاً آماده است. در بازی قبلی هم با وجود غیبتهای اخیرش، تفاوت را رقم زد. خوشحالم از اینکه بازی را به خوبی تمام کرد.»
در همین نشست خبری، رودریگو دیپل که در ماههای اخیر به یکی از ارکان تیم تبدیل شده، درباره انگیزه بزرگ این تیم برای کسب جام گفت: «میدانیم حریفمان تیم بسیار قدرتمندی است، گلهای زیادی زدهاند و هواداران زیادی پشتشان هستند. اما ما هم برای بردن این جام اینجاییم. من برای کسب عنوان به اینجا آمدهام. همه ما فوتبال من را میشناسند و وقتی پای یک فینال در میان است، فقط به برد فکر میکنم. فوتبال همیشه منصفانه نیست، اما امیدوارم فردا پایان خوشی برای ما باشد.»
او در ادامه به تأثیرگذاری مسی اشاره کرد: «همه میدانند که لیونل چه ذهنیتی برای بردن دارد. این برای بازیکنان جوان و تمام اعضای تیم یک انگیزه بزرگ است. بردن همیشه انرژیبخش است و آدم را به تکرار آن تشویق میکند. فردا میتواند یک روز بهیادماندنی برای همه ما باشد.»
ماسچرانو که به دلیل اخراج در نیمهنهایی محروم بود، در فینال روی نیمکت بازخواهد گشت و درباره فشردگی بازیها و مشکلات سفر به سیاتل گفت: «طوفان باعث شد کمی دیرتر برسیم، اما تیم آماده است. ما برای بردن اینجا هستیم. چند ماه پیش فرصت صعود به فینال لیگ قهرمانان را از دست دادیم، اما فوتبال یک بار دیگر به ما فرصت داد.»