به گزارش ایلنا، نیکلاس جکسون در آستانه پیوستن به بایرن مونیخ با قرارداد قرضی یک‌ساله بود؛ توافقی که شامل مبلغ ۱۳ میلیون پوند به‌عنوان هزینه اولیه و بند خرید دائمی به ارزش ۵۶.۲ میلیون پوند برای تابستان آینده می‌شد. جکسون به مونیخ سفر کرد تا تست‌های پزشکی را پشت سر بگذارد و قرارداد را امضا کند، اما باشگاه چلسی در دقیقه ۹۰ به دلیل مصدومیت لیام دلاپ، این انتقال را لغو کرد.

چلسی از مهاجم سنگالی خود خواست تا فوراً به لندن بازگردد، اما جکسون تصمیم گرفت در آلمان بماند و همراه با مدیر برنامه‌اش در تلاش است تا راهی برای احیای این انتقال پیدا کند. در همین حال، مکس ایبرل مدیر ورزشی بایرن در گفتگو با نشریه «بیلد» آلمان گفت: «در حال حاضر، ما نمی‌توانیم اقدامی انجام دهیم. ما می‌خواستیم تست پزشکی انجام شود و قرارداد امضا شود، اما حالا این امکان وجود ندارد. به بازیکن و نماینده‌اش گفتیم باید به لندن برگردند، چون از طرف چلسی قرارداد امضا‌شده‌ای در دست نیست.»

او ادامه داد: «حالا چه گزینه‌هایی داریم؟ فقط ۴۸ ساعت تا پایان نقل‌وانتقالات باقی مانده. این شرایط واقعاً از قبل قابل پیش‌بینی نبود، اما سعی می‌کنیم راه‌حلی پیدا کنیم. تا زمانی که امکان اقدام داریم، بررسی خواهیم کرد که چه باید کرد. اگر تصمیم بگیریم که اقدامی نکنیم هم، آن خودش یک تصمیم خواهد بود.»

گزارش «اتلتیک» نیز حاکی از آن است که چلسی در صورت جذب مهاجم جدید تا پایان مهلت نقل‌وانتقالات ممکن است با فروش جکسون موافقت کند. در همین حال، فابریزیو رومانو و فلوین پلتنبرگ از «اسکای آلمان» گزارش داده‌اند که جکسون و مدیر برنامه‌اش همچنان در مونیخ حضور دارند و بایرن نیز همچنان امیدوار است این انتقال را به سرانجام برساند.

با توجه به کمبود مهاجم در ترکیب فعلی چلسی، تنها ژوائو پدرو در پست مهاجم مرکزی باقی مانده و همین موضوع باعث شد آبی‌های لندن از تصمیم اولیه خود عقب‌نشینی کنند. حالا همه نگاه‌ها به ساعات پایانی مهلت نقل‌وانتقالات دوخته شده تا مشخص شود آیا جکسون راهی بوندسلیگا خواهد شد یا نه.

انتهای پیام/