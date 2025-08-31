به گزارش ایلنا، رئال مادرید در هفته سوم لالیگا موفق شد با گل‌های آردا گولر و وینیسیوس جونیور، مایورکا را با نتیجه ۲-۰ شکست دهد. با این حال، نقطه قابل توجه این مسابقه، دو گل مردودی بود که از کیلیان امباپه گرفته شد و هر دو بار، تصمیم به واسطه بررسی ویدئویی گرفته شد.

در دقیقه هشتم بازی، امباپه در شرایطی که به نظر می‌رسید با حرکت انفجاری‌اش خط دفاع را پشت سر گذاشته، گل نخست خود را به ثمر رساند، اما VAR تصویر فوق‌العاده دقیقی از وضعیت بدن او نشان داد که فقط شانه و آستین لباسش اندکی جلوتر از مدافع حریف بود. همین تصویر به عنوان مستند آفساید اعلام شد و گل از تابلوی نتایج پاک شد.

ستاره فرانسوی که سه گل در دو بازی ابتدایی زده بود، بار دیگر در نیمه اول موفق به گلزنی شد، اما این‌بار نیز پرچم کمک‌داور بالا رفت و بررسی ویدئویی نشان داد که وی حداقل یک پا در موقعیت آفساید قرار داشته و این گل نیز مردود اعلام شد.

پس از پایان بازی، امباپه با انتشار تصویری از صحنه مردود شدن گل اولش در فضای مجازی، به نوعی به تصمیم سیستم آفساید نیمه‌خودکار کنایه زد و نشان داد که از این تصمیم راضی نیست.

هرچند امباپه برای نخستین بار در این فصل موفق به گلزنی نشد، اما رئال مادرید با همان دو گل به سه امتیاز رسید و حالا در دیدار بعدی، پس از وقفه ملی، باید در ورزشگاه آنوئتا به مصاف رئال سوسیه‌داد برود؛ اولین چالش جدی فصل برای تیم کارلو آنچلوتی.

