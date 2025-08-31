اورونوف کوچک چشمها را به خود خیره کرد!
اوستون اورونوف بعد از بازی با عمان با پسرش در زمین فوتبال وقت گذاشت.
به گزارش ایلنا، هافبک ازبکستانی پرسپولیس که دقایق پایانی مسابقه مقابل عمان از دقیقه ۸۱ وارد میدان شد، پس از سوت پایان به سمت سکوها رفت و فرزندش را در آغوش گرفت.
او سپس کودکش را کنار چمن آورد تا با توپ بازی کند؛ صحنههایی ساده و صمیمی که در ویدئوهای منتشرشده از استادیوم حسابی دستبهدست شد و لبخند را به چهره هواداران نشاند.
اورونوف در دو هفته نخست لیگ برای پرسپولیس تعویضی مؤثر بود و این روزها همراه تیم ملی کشورش در کافا حضور دارد. نمایش کوتاه اما امیدوارکنندهاش با پیراهن پرسپولیس و ازبکستان و این قابهای خانوادگی، توجه زیادی جلب کرده است.