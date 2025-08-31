خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اورونوف کوچک چشم‌ها را به خود خیره کرد!

اورونوف کوچک چشم‌ها را به خود خیره کرد!
کد خبر : 1680350
لینک کوتاه کپی شد.

اوستون اورونوف بعد از بازی با عمان با پسرش در زمین فوتبال وقت گذاشت.

به گزارش ایلنا، هافبک ازبکستانی پرسپولیس که دقایق پایانی مسابقه مقابل عمان از دقیقه ۸۱ وارد میدان شد، پس از سوت پایان به سمت سکوها رفت و فرزندش را در آغوش گرفت. 

او سپس کودکش را کنار چمن آورد تا با توپ بازی کند؛ صحنه‌هایی ساده و صمیمی که در ویدئوهای منتشرشده از استادیوم حسابی دست‌به‌دست شد و لبخند را به چهره هواداران نشاند.

اورونوف در دو هفته نخست لیگ برای پرسپولیس تعویضی مؤثر بود و این روزها همراه تیم ملی کشورش در کافا حضور دارد. نمایش‌ کوتاه اما امیدوارکننده‌اش با پیراهن پرسپولیس و ازبکستان و این قاب‌های خانوادگی، توجه زیادی جلب کرده است.

 

اورونوف کوچک چشم‌ها را به خود خیره کرد!

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر