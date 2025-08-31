به گزارش ایلنا، هافبک ازبکستانی پرسپولیس که دقایق پایانی مسابقه مقابل عمان از دقیقه ۸۱ وارد میدان شد، پس از سوت پایان به سمت سکوها رفت و فرزندش را در آغوش گرفت.

او سپس کودکش را کنار چمن آورد تا با توپ بازی کند؛ صحنه‌هایی ساده و صمیمی که در ویدئوهای منتشرشده از استادیوم حسابی دست‌به‌دست شد و لبخند را به چهره هواداران نشاند.

اورونوف در دو هفته نخست لیگ برای پرسپولیس تعویضی مؤثر بود و این روزها همراه تیم ملی کشورش در کافا حضور دارد. نمایش‌ کوتاه اما امیدوارکننده‌اش با پیراهن پرسپولیس و ازبکستان و این قاب‌های خانوادگی، توجه زیادی جلب کرده است.

