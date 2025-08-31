ستاره استقلال خود را به کادرفنی تیم ملی معرفی کرد

به گزارش ایلنا، ابوالفضل جلالی به محض معرفی به عنوان بازیکن تازه وارد تیم ملی ایران به شهر دوشنبه تاجیکستان آمد تا خود را به کادرفنی معرفی کند و در جلسه های فنی و تمرینات تاکتیکی شرکت کند.

بعد از مصدومیت محمد خدابنده‌لو از ناحیه همسترینگ، کادرفنی تیم ملی تصمیم گرفت ابوالفضل جلالی را به تیم ملی دعوت کند و او نیز به سرعت پروسه حضور در تاجیکستان را طی کرد.

جلالی، مدافع استقلال سابقه بازی در جام جهانی 2022 قطر را دارد و با جو تیم ملی غریبه نیست و حالا با انگیزه بسیار خود را به تیم ملی رسانده است.

تیم ملی ایران نخستین بازی خود را روز جمعه مقابل افغانستان با پیروزی پشت سر گذاشت و خود را برای بازی فردا دوشنبه مقابل هند در ادامه رقابت های گروه B تورنمنت کافا ۲۰۲۵ آماده می کند.

انتهای پیام/