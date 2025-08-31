خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ستاره استقلال خود را به کادرفنی تیم ملی معرفی کرد

ستاره استقلال خود را به کادرفنی تیم ملی معرفی کرد
کد خبر : 1680331
لینک کوتاه کپی شد.

ابوالفضل جلالی، بازیکن تیم ملی ایران در اردوی مرتبط با تورنمنت کافا حاضر شد و خود را به کادرفنی معرفی کرد.

به گزارش ایلنا، ابوالفضل جلالی به محض معرفی به عنوان بازیکن تازه وارد تیم ملی ایران به شهر دوشنبه تاجیکستان آمد تا خود را به کادرفنی معرفی کند و در جلسه های فنی و تمرینات تاکتیکی شرکت کند.

بعد از مصدومیت محمد خدابنده‌لو از ناحیه همسترینگ، کادرفنی تیم ملی تصمیم گرفت ابوالفضل جلالی را به تیم ملی دعوت کند و او نیز به سرعت پروسه حضور در تاجیکستان را طی کرد.

جلالی، مدافع استقلال سابقه بازی در جام جهانی 2022 قطر را دارد و با جو تیم ملی غریبه نیست و حالا با انگیزه بسیار خود را به تیم ملی رسانده است.

تیم ملی ایران نخستین بازی خود را روز جمعه مقابل افغانستان با پیروزی پشت سر گذاشت و خود را برای بازی فردا دوشنبه مقابل هند در ادامه رقابت های گروه B تورنمنت کافا ۲۰۲۵ آماده می کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر