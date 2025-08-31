مهدی طارمی و ترک زودهنگام آتن به مقصد دوشنبه

به گزارش ایلنا، مهاجم باتجربه تیم ملی ایران که وارد آتن شده بود، پس از انجام تست‌های پزشکی و امضای قرارداد رسمی با باشگاه المپیاکوس یونان، فردا دوباره به تاجیکستان بازخواهد گشت تا در ادامه روزهای فیفادی در خدمت تیم ملی باشد.

امیر قلعه‌نویی به طارمی اجازه داده بود تا برای نهایی کردن انتقال مهم خود راهی یونان شود. بدین ترتیب، طارمی پس از عقد قرارداد دو ساله با المپیاکوس بار دیگر به جمع ملی‌پوشان اضافه می‌شود تا ایران را در ادامه رقابت‌های کافا همراهی کند.

تیم ملی ایران در نخستین دیدار خود در این تورنمنت برابر افغانستان با نتیجه ۳ بر ۱ به برتری رسید و حالا باید آماده بازی‌های بعدی در شهر دوشنبه شود. باید دید طارمی بعد از چند سفر طولانی و متوالی چند دقیقه فرصت بازی پیدا خواهد کرد.

به این ترتیب، ستاره ایرانی پس از یک انتقال بزرگ در فوتبال اروپا، همزمان مسیر حضور خود در تیم ملی را نیز ادامه خواهد داد.

