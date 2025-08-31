به گزارش ایلنا، تمرینات استقلال برای آماده‌سازی ادامه رقابت‌های لیگ برتر از امروز آغاز می‌شود و آبی‌پوشان قرار است پس از یک جلسه تمرینی، برای برپایی اردوی آماده‌سازی راهی کیش شوند.

با این حال، شروع تمرینات برای ریکاردو ساپینتو و شاگردانش با خبرهای ناخوشایندی همراه بود؛ استقلالی‌ها علاوه بر غیبت ۱۲ بازیکن ملی‌پوش، با مصدومیت علیرضا کوشکی هم روبه‌رو شدند. این بازیکن جوان که در اردوی تیم ملی حضور داشت، امروز به دلیل مصدومیت به تهران برگشت و حضورش در ادامه تمرینات مشخص نیست.

ملی‌پوشان بزرگسال استقلال شامل عارف آقاسی، رامین رضاییان، مهران احمدی، روزبه چشمی و ابوالفضل جلالی هستند. همچنین سعید سحرخیزان و امیرمحمد رزاقی‌نیا در تیم ملی امید حضور دارند. در کنار آن‌ها، پنج بازیکن خارجی استقلال یعنی دیدیه اندونگ، رستم آشورماتوف، جلال‌الدین ماشاریپوف، یاسر آسانی و داکنز نازون به اردوی تیم‌های ملی کشورهایشان ملحق شده‌اند.

به این ترتیب، ساپینتو فعلاً با ترکیبی ناقص تمرینات را پیش می‌برد و باید منتظر بازگشت ملی‌پوشان و مشخص شدن وضعیت کوشکی باشد.

