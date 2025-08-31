با قراردادی دو ساله و استقبال گسترده؛
اولین حرفهای مهدی طارمی بعد از رسیدن به آتن
مهدی طارمی صبح امروز وارد آتن شد تا انتقال بزرگ خود به المپیاکوس را نهایی کند.
به گزارش ایلنا، انتقال طارمی پس از مذاکرات چند هفتهای میان اینتر و المپیاکوس انجام شد و طبق گزارشها، باشگاه ایتالیایی برای صدور رضایتنامه مبلغی در حدود ۲ تا ۲.۵ میلیون یورو دریافت میکند. مهاجم ۳۳ ساله تیم ملی ایران که سابقه درخشان در پرسپولیس، ریو آوه و پورتو دارد و فصل گذشته نیز پیراهن اینتر را بر تن کرده بود، حالا یکی از بزرگترین خریدهای تابستانی فوتبال یونان لقب گرفته است.
طارمی در بدو ورود به یونان و در جمع خبرنگاران گفت: «خیلی خوشحالم که به المپیاکوس آمدم. همه میدانند این باشگاه بسیار بزرگی است. المپیاکوس هواداران پرشوری دارد و بیصبرانه منتظرم آنها را از نزدیک ببینم.»
او همچنین درباره ترکیب خط حمله تیم افزود: «ما یک تیم هستیم و هدفمان این است که همه با هم برای موفقیت باشگاه تلاش کنیم. کنار ایوب الکعبی و رومان یارمچوک میخواهیم بهترین نمایشها را ارائه دهیم و بیشترین کمک را به تیم داشته باشیم.»
رسانههای یونانی با اشاره به کارنامه پربار طارمی، از ۹۱ گل و ۵۶ پاس گل او در ۱۸۲ بازی برای پورتو، ۵۵ گل و ۲۱ پاس گل در پرسپولیس و ۵۳ گل ملی در ۹۴ بازی با تیم ملی ایران نوشتهاند. او علاوه بر قهرمانیهای متعدد در ایران و پرتغال، سابقه کسب عنوان آقای گلی در هر دو کشور را نیز دارد.
المپیاکوس با این خرید، خط حمله خود را قدرتمندتر از همیشه میبیند و هواداران این تیم امیدوارند حضور طارمی مسیر تازهای برای بازگشت به قهرمانیهای داخلی و درخشش اروپایی باشد.