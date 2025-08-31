به گزارش ایلنا، انتقال طارمی پس از مذاکرات چند هفته‌ای میان اینتر و المپیاکوس انجام شد و طبق گزارش‌ها، باشگاه ایتالیایی برای صدور رضایتنامه مبلغی در حدود ۲ تا ۲.۵ میلیون یورو دریافت می‌کند. مهاجم ۳۳ ساله تیم ملی ایران که سابقه درخشان در پرسپولیس، ریو آوه و پورتو دارد و فصل گذشته نیز پیراهن اینتر را بر تن کرده بود، حالا یکی از بزرگ‌ترین خریدهای تابستانی فوتبال یونان لقب گرفته است.

طارمی در بدو ورود به یونان و در جمع خبرنگاران گفت: «خیلی خوشحالم که به المپیاکوس آمدم. همه می‌دانند این باشگاه بسیار بزرگی است. المپیاکوس هواداران پرشوری دارد و بی‌صبرانه منتظرم آنها را از نزدیک ببینم.»

او همچنین درباره ترکیب خط حمله تیم افزود: «ما یک تیم هستیم و هدف‌مان این است که همه با هم برای موفقیت باشگاه تلاش کنیم. کنار ایوب ال‌کعبی و رومان یارمچوک می‌خواهیم بهترین نمایش‌ها را ارائه دهیم و بیشترین کمک را به تیم داشته باشیم.»

رسانه‌های یونانی با اشاره به کارنامه پربار طارمی، از ۹۱ گل و ۵۶ پاس گل او در ۱۸۲ بازی برای پورتو، ۵۵ گل و ۲۱ پاس گل در پرسپولیس و ۵۳ گل ملی در ۹۴ بازی با تیم ملی ایران نوشته‌اند. او علاوه بر قهرمانی‌های متعدد در ایران و پرتغال، سابقه کسب عنوان آقای گلی در هر دو کشور را نیز دارد.

المپیاکوس با این خرید، خط حمله خود را قدرتمندتر از همیشه می‌بیند و هواداران این تیم امیدوارند حضور طارمی مسیر تازه‌ای برای بازگشت به قهرمانی‌های داخلی و درخشش اروپایی باشد.

