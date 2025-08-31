استقلال، آزادی را برای آسیا ترک میکند؟
استقلال، قهرمان جام حذفی، در آستانه ورود به کارزار سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا قرار دارد، اما داستان میزبانیاش از همین حالا پیچیده شده است.
به گزارش ایلنا، استقلال، قهرمان جام حذفی و دارای مجوز حرفهای، به عنوان یکی از نمایندگان ایران در سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا، در گروه اول این رقابتها با الوصل امارات، المحرق بحرین و الوحدات اردن همگروه شده و از اواخر شهریورماه بازیهایش شروع میشود.
اما نکته اینجاست که میزبانی استقلال در آسیا هنوز نامشخص است؛ چون ورزشگاه آزادی آماده نیست، استقلال باید بازیهای خانگیاش را در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار کند. این ورزشگاه فصل قبل هم میزبان چند بازی لیگ نخبگان آسیا برای پرسپولیس و استقلال بود و استانداردهای لازم برای مسابقات بینالمللی را دارد. به همین دلیل، استقلال اولین بازی خانگی خود را در شهرقدس برگزار خواهد کرد.
استقلال پس از اولین بازی آسیایی خود در 26 شهریور در امارات مقابل الوصل، چهارشنبه 9 مهر باید در تهران میزبان المحرق بحرین باشد. این بازی تقریباً قطعی در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار میشود.
برنامهریزی لیگ برتر هم طوری انجام شده که تداخلی با بازی استقلال و المحرق در شهرقدس پیش نیاید. در هفته پنجم لیگ برتر، روز 5 مهرماه پیکان در شهرقدس میزبان چادرملو اردکان است و 4 روز بعد، این ورزشگاه میزبان بازی آسیایی استقلال خواهد بود. البته، در 11 مهرماه پرسپولیس در هفته ششم لیگ برتر میزبان گلگهر سیرجان است که ممکن است مسئولان شهرقدس با برگزاری این بازی در استادیوم خود موافقت نکنند و پرسپولیس مجبور به تغییر ورزشگاه شود.
خلاصه اینکه، استقلال اولین بازی خانگیاش در سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا را در شهرقدس برگزار میکند و باید دید وضعیت ورزشگاه آزادی در ادامه چه میشود.