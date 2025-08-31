وداع عالیشاه با امیری با یک متن احساسی

به گزارش ایلنا، جدایی رسمی وحید امیری از پرسپولیس واکنش‌های زیادی را در میان هواداران و بازیکنان این تیم به همراه داشت. یکی از این واکنش‌ها مربوط به امید عالیشاه، کاپیتان پرسپولیس است که با انتشار پیامی ویژه، یادآور سال‌های درخشان هم‌تیمی بودن با شماره ۱۹ سرخپوشان شد.

عالیشاه در استوری خود خطاب به امیری نوشت: «وحید عزیزم، رفیق جان؛ ما نیک می‌دانیم که سال‌ها با تمام وجود برای پرسپولیس جنگیدی و تا وقتی در میدان بودی، دل‌مان به بودنت گرم بود. نامت و لحظات شیرین و درخشانی که برایمان آفریدی، همواره در خاطره‌مان جاودانه خواهد ماند. برای تو رفیق نجیب، محجوب، بی‌ادعا و با معرفتم، از صمیم قلب آرامش، موفقیت و روزهایی روشن آرزو می‌کنم.»

کاپیتان سرخ‌ها در پایان نیز با امضای «برادر کوچکَت امید عالیشاه» نشان داد که رابطه‌ای فراتر از یک هم‌تیمی ساده میان او و امیری وجود دارد. این پیام احساسی بار دیگر عمق احترام و محبوبیت وحید امیری را در رختکن پرسپولیس به تصویر کشید.

