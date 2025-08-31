حسین کلانی به دیدار مهدی تاج رفت
حسین کلانی، ستاره نامآشنای دیرین فوتبال ایران و پیشکسوت خوشرفتار و بادیسیپلین باشگاه شاهین و پرسپولیس دیروز به دیدار رئیس فدراسیون فوتبال رفت.
به گزارش ایلنا، بازیکنی افسانهای که فقط یک نام روی کاغذهای رنگپریده قدیمی نیست، بخشی از خاطرات جمعی مردم است، قسمتی از تاریخ ایران، از شناسنامه فوتبال ما.
این فرهنگ تکریم بزرگان نباید در عصر پرشتاب «اسکرول کردن» اتفاقات فراموش بشود. تکریم بزرگان، خاک خوردهها، استخوان شکستهها و آنها که جادههای ناهموار را هموار کردند روز و ماه و فصل ندارد. در این دیدار، بیش از هر چیز به شرایط فوتبال کشور، تیم ملی فوتبال بزرگسالان، تیم ملی فوتبال امید و باشگاه باریشه شاهین پرداخته شد.
شاهین که خود یکی از طلایهداران فوتبال باشگاهی کشور ماست و حسین کلانیها را در دامان خود پرورانده، بهزودی با کمکهای مجموعه فدراسیون و فراهمسازی شرایط ورزشگاه این تیم، به سطح اول فوتبال کشور نزدیک خواهد شد. قدیمیترها و باسابقهترهای فوتبال ایران وقتی از شاهین افسانهای سخن میگویند، شوقی غریب و البته بغضی عجیب را در چشمانشان میبینیم.
حالا با حضور پیشکسوتانی که شناسنامه فوتبال باشگاه شاهین هستند، میتوان به احیای ریشهها و سنتهای حسنه و البته بازگشت شاهین به آسمان فوتبال ایران امید زیادی داشت.