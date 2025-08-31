مصدومیت ستاره استقلال در اردوی تیم ملی

به گزارش ایلنا، اردوی تیم ملی ایران در تاجیکستان برای حضور در رقابت‌های کافا ۲۰۲۵ با وجود پیروزی ۳ بر یک مقابل افغانستان با خبرهای تلخی برای دو باشگاه بزرگ پایتخت همراه شد. پس از کنار رفتن محمد خدابنده‌لو، هافبک پرسپولیس به دلیل آسیب‌دیدگی همسترینگ، حالا علیرضا کوشکی از استقلال نیز به دلیل مصدومیت ناچار شد اردوی تیم ملی را ترک کرده و به تهران بازگردد.

علیرضا شهاب، عضو کادر پزشکی تیم ملی، درباره شرایط این دو بازیکن گفت: «محمد خدابنده‌لو به دلیل آسیب‌دیدگی از ناحیه همسترینگ از ادامه اردو کنار گذاشته شد. همچنین با توجه به آسیب‌دیدگی قبلی علیرضا کوشکی و برای جلوگیری از تشدید آن، تصمیم گرفته شد او نیز به باشگاهش بازگردد.»

در پی این اتفاق، کادر فنی تیم ملی ابوالفضل جلالی مدافع استقلال را به جمع بازیکنان دعوت کرده است.

بر اساس ارزیابی‌های اولیه، خدابنده‌لو باید مدتی دور از میادین باشد و دوران نقاهت خود را پشت سر بگذارد. در سوی دیگر، وضعیت دقیق کوشکی پس از معاینات پزشکی در استقلال مشخص خواهد شد، اما جدایی او از اردو زنگ خطری برای آبی‌پوشان است؛ چرا که این بازیکن در هفته‌های اخیر از آماده‌ترین مهره‌های تیم محسوب می‌شد.

به این ترتیب، هم پرسپولیس و هم استقلال در آغاز فصل با نگرانی‌های تازه‌ای روبه‌رو شده‌اند و باید منتظر بمانند تا تکلیف میزان مصدومیت دو ملی‌پوششان مشخص شود.

انتهای پیام/