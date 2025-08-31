خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هفته سوم لالیگا اسپانیا

رئال مادرید 2 - مایورکا 1 ؛ کامبک شاگردان آلونسو در شب گل ها مردود

رئال مادرید 2 - مایورکا 1 ؛ کامبک شاگردان آلونسو در شب گل ها مردود
کد خبر : 1680139
لینک کوتاه کپی شد.

تیم فوتبال رئال مادرید بازی باخته در خانه را با پیروزی به سرانجام رساند.

به گزارش ایلنا، در آخرین بازی شب دوم هفته سوم لالیگای اسپانیا، تیم فوتبال رئال مادرید از ساعت 23 شب گذشته (شنبه) در ورزشگاه خانگی خود، سانتیاگوبرنابئو میزبان مایورکا بود و با وجود دریافت گل در نهایت کامبک زد و به پیروزی 2 بر یک رسید. 

آردا گولر (37) و وینیسیوس جونیور (38) گلزنان رئال در این بازی بودند، ضمن اینکه 2 گل کیلیان امباپه و یک گل آردا گولر نیز توسط کمک داور ویدئویی (VAR) رد شد.

در دیگر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

اویدو یک - رئال سوسیه‌داد صفر

جیرونا صفر - سویا 2

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر