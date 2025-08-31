هفته سوم لالیگا اسپانیا
رئال مادرید 2 - مایورکا 1 ؛ کامبک شاگردان آلونسو در شب گل ها مردود
تیم فوتبال رئال مادرید بازی باخته در خانه را با پیروزی به سرانجام رساند.
به گزارش ایلنا، در آخرین بازی شب دوم هفته سوم لالیگای اسپانیا، تیم فوتبال رئال مادرید از ساعت 23 شب گذشته (شنبه) در ورزشگاه خانگی خود، سانتیاگوبرنابئو میزبان مایورکا بود و با وجود دریافت گل در نهایت کامبک زد و به پیروزی 2 بر یک رسید.
آردا گولر (37) و وینیسیوس جونیور (38) گلزنان رئال در این بازی بودند، ضمن اینکه 2 گل کیلیان امباپه و یک گل آردا گولر نیز توسط کمک داور ویدئویی (VAR) رد شد.
در دیگر بازیهای برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:
اویدو یک - رئال سوسیهداد صفر
جیرونا صفر - سویا 2