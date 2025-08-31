هفته سوم لیگ یک فرانسه
تولوز 3 - پاری سن ژرمن 6 ؛ پیروزی پاریسی ها در دیداری 9 گله
تیم فوتبال پاریسنژرمن در دیداری پُرگل میزبانش را شکست داد.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال پاریسنژرمن بازی هفته سوم خود در لیگ دسته اول فرانسه موسوم به لوشامپیونه را با بردی پُرگل جشن گرفت. در این دیدار که از ساعت 22:35 شب گذشته (شنبه) در خانه تولوز برگزار شد، سهم پاریسنژرمن از بازی 9 گُله پیروزی 6 بر 3 بود.
برای تیم تحت هدایت لوئیز انریکه در این بازی؛ ژوائو نوِس هتتریک (7، 14 و 78) و عثمان دمبله بریس پنالتی (31 و 51) کردند و دیگر گل این تیم نیز توسط بردلی بارکولا (9) به ثمر رسید.
در دیگر بازیهای برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:
لوریان یک - لیل 7
نانت یک - اوسر صفر