خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با اخد مجوز از قلعه نویی؛

طارمی در آستانه عقد قرارداد با تیم جدیدش

طارمی در آستانه عقد قرارداد با تیم جدیدش
کد خبر : 1680133
لینک کوتاه کپی شد.

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران یکشنبه برای انجام تست پزشکی و امضای قرارداد با المپیاکوس به یونان سفر می‌کند.

به گزارش ایلنا، در روزهای اخیر مهدی طارمی در حالی به اردوی کافا اضافه شده بود که شایعات پیرامون جدایی‌اش از اینتر و به تبع آن انتخاب مقصد جدیدش به اوج خود رسیده بود. حالا از اردوی تیم ملی خبر رسیده که این بازیکن با تایید سرمربی تیم ملی، جهت انجام اقدامات مربوط به عقد قرارداد جدیدش، اردو را ترک می‌کند.

بخش رسانه‌ای تیم ملی در این باره خبر داد: مهدی طارمی مهاجم تیم ملی فوتبال ایران پس از اخذ مجوز از سرمربی تیم ملی، روز یکشنبه با پروازی اختصاصی راهی یونان می‌شود تا پس از گذراندن آزمایش‌های پزشکی، قرارداد خود را با تیم المپیاکوس یونان منعقد کند.

در این خبر آمده: طارمی پس از امضای قرارداد با تیم جدید، فردا شب با پرواز اختصاصی باشگاه یونانی بار دیگر به اردوی تیم ملی اضافه خواهد شد.

گفتی است تیم المپیاکوس یونان در حال حاضر با کسب شش امتیاز از دو بازی در صدر جدول لیگ حرفه‌ای این کشور قرار دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر