طارمی در آستانه عقد قرارداد با تیم جدیدش

به گزارش ایلنا، در روزهای اخیر مهدی طارمی در حالی به اردوی کافا اضافه شده بود که شایعات پیرامون جدایی‌اش از اینتر و به تبع آن انتخاب مقصد جدیدش به اوج خود رسیده بود. حالا از اردوی تیم ملی خبر رسیده که این بازیکن با تایید سرمربی تیم ملی، جهت انجام اقدامات مربوط به عقد قرارداد جدیدش، اردو را ترک می‌کند.

بخش رسانه‌ای تیم ملی در این باره خبر داد: مهدی طارمی مهاجم تیم ملی فوتبال ایران پس از اخذ مجوز از سرمربی تیم ملی، روز یکشنبه با پروازی اختصاصی راهی یونان می‌شود تا پس از گذراندن آزمایش‌های پزشکی، قرارداد خود را با تیم المپیاکوس یونان منعقد کند.

در این خبر آمده: طارمی پس از امضای قرارداد با تیم جدید، فردا شب با پرواز اختصاصی باشگاه یونانی بار دیگر به اردوی تیم ملی اضافه خواهد شد.

گفتی است تیم المپیاکوس یونان در حال حاضر با کسب شش امتیاز از دو بازی در صدر جدول لیگ حرفه‌ای این کشور قرار دارد.

