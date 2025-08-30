هفته دوم بوندسلیگا آلمان
آگزبورگ 2 - بایرن مونیخ 3 ؛ کامبک در کار نبود /پیروزی سه امتیازی خارج از خانه باواریایی ها
تیم فوتبال بایرن مونیخ بازی خارج از خانه مقابل آگزبورگ را با پیروزی پشت سر گذاشت.
به گزارش ایلنا، در آخرین بازی شب دوم هفته دوم بوندسلیگای آلمان و از ساعت 20 امشب (شنبه) تیم فوتبال بایرن مونیخ در دیداری خارج از خانه به مصاف آگزبورگ رفت و با نتیجه 3 بر 2 به پیروزی رسید. بایرن ابتدا با 3 گل پیش افتاد، اگرچه در ادامه میزبان توانست 2 گل را جبران کند اما کامبک آگزبورگیها کامل نشد و بایرن با همان نتیجه 3 بر 2 برنده شد.
برای باواریاییها در این بازی سرژ گنابری (28)، لوئیس دیاز (4+45) و میشل اولیسه (48) گلزنی کردند.
در دیگر دیدارهای برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:
هوفنهایم یک - اینتراخت 3
لایپزیگ 2 - هایدنهایم صفر
اشتوتگارت یک - مونشنگلادباخ صفر
وردبرمن 3 - لورکوزن 3