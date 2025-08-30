آگزبورگ 2 - بایرن مونیخ 3 ؛ کامبک در کار نبود /پیروزی سه امتیازی خارج از خانه باواریایی ها

به گزارش ایلنا، در آخرین بازی شب دوم هفته دوم بوندس‌لیگای آلمان و از ساعت 20 امشب (شنبه) تیم فوتبال بایرن مونیخ در دیداری خارج از خانه به مصاف آگزبورگ رفت و با نتیجه 3 بر 2 به پیروزی رسید. بایرن ابتدا با 3 گل پیش افتاد، اگرچه در ادامه میزبان توانست 2 گل را جبران کند اما کامبک آگزبورگی‌ها کامل نشد و بایرن با همان نتیجه 3 بر 2 برنده شد.

برای باواریایی‌ها در این بازی سرژ گنابری (28)، لوئیس دیاز (4+45) و میشل اولیسه (48) گلزنی کردند.

در دیگر دیدار‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

هوفنهایم یک - اینتراخت 3

لایپزیگ 2 - هایدنهایم صفر

اشتوتگارت یک - مونشن‌گلادباخ صفر

وردبرمن 3 - لورکوزن 3

