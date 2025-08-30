جدایی جنجالی از الدترافورد
رسمی: گارناچو به چلسی پیوست (عکس)
الخاندرو گارناچو، ستاره جوان آرژانتینی، پس از خروج پرحاشیه از منچستریونایتد، با قراردادی بلندمدت تا سال ۲۰۳۲ به چلسی پیوست.
به گزارش ایلنا، باشگاه چلسی بهصورت رسمی از جذب الخاندرو گارناچو، وینگر ۲۱ ساله آرژانتینی، از منچستریونایتد خبر داد. این انتقال با مبلغ ثابت ۴۰ میلیون پوند (۵۴ میلیون دلار) نهایی شده و گارناچو تا سال ۲۰۳۲ در استمفوردبریج خواهد ماند.
گارناچو در حالی راهی لندن شد که طی هفتههای گذشته از برنامههای تاکتیکی روبن آموریم کنار گذاشته شده بود. او پیش از اعلام رسمی انتقالش، در ورزشگاه برای تماشای پیروزی ۲-۰ چلسی مقابل فولام حضور داشت. ساعاتی بعد، آبیهای لندن خبر امضای قرارداد رسمی را اعلام کردند.
گارناچو در اولین اظهارنظر خود گفت: «این لحظهای فوقالعاده برای من و خانوادهام است. خیلی خوشحالم که به این باشگاه بزرگ پیوستم. بازیهای جام باشگاههای جهان را تماشا کردم و حالا عضوی از قهرمان جهان بودن، احساسی خاص دارد. ما بهترین تیم دنیا هستیم و بیصبرانه منتظرم کارم را شروع کنم.»
این بازیکن که پس از نیمکتنشینی در فینال لیگ اروپا مقابل تاتنهام نسبت به تصمیم روبن آموریم انتقاداتی داشت، در هفتههای پایانی از تمرینات گروهی منچستریونایتد جدا شده بود. گارناچو در ۹۳ بازی لیگ برتر برای شیاطین سرخ، ۱۶ گل به ثمر رسانده و حالا یکی از مهرههای هجومی جدید انزو مارسکا در چلسی خواهد بود.