آلاوس 1 - اتلتیکو مادرید 1 ؛ شاگردان سیمئونه در بحران

تیم‌های آلاوس و اتلتیکو مادرید از ساعت ۱۸:۳۰ در چارچوب هفته سوم لالیگا به مصاف هم رفتند.

در این دیدار اتلتیکومادرید در دقیقه ۷ با گل جولیانو سیمئونه فرزند دیگو سیمئونه از آلاوس یک بر صفر پیش افتاد. با این حال آلاوس که در خانه بازی می‌کرد، خیلی زود توانست به بازی برگردد و کارلوس ویسنته در دقیقه ۱۳ و از روی نقطه پنالتی گل مساوی را وارد دروازه یان اوبلاک کرد تا نتیجه یک - یک مساوی شود.

در ادامه تلاش دو تیم برای گلزنی نتیجه‌ای نداشت تا در نهایت آلاوس و اتکلتیکومادرید با تساوی یک - یک به کارشان پایان بدهند. اتلتیکو با این تساوی ۲ امتیازی شد و در رده چهاردهم جدول قرار گرفت. اتلتیکو تا اینجای فصل با ۲ مساوی و یک باخت، نتوانسته بردی در فصل جدید به دست بیاورد و شاگردان سیمئونه شروع ضعیفی را ثبت کرده‌اند.

آلاوس هم با این تساوی، ۴ امتیازی شد و در رده دهم قرار گرفت.

امشب و در ادامه دیدارهای هفته سوم لالیگا، از ساعت ۲۰:۳۰ رئال اویدو و رئال سوسیداد و از ساعت ۲۱، خیرونا و سویا به مصاف هم می‌روند.

از ساعت ۲۲ هم رئال مادرید و مایورکا در آخرین بازی امشب با هم روبه‌رو می‌شوند.

