آلاوس 1 - اتلتیکو مادرید 1 ؛ شاگردان سیمئونه در بحران

تیم فوتبال اتلتیکومادرید در هفته سوم لالیگا برابر آلاوس به تساوی بسنده کرد تا همچنان در حسرت برد در فصل جدید باشد.

به گزارش ایلنا، تیم‌های آلاوس و اتلتیکو مادرید از ساعت ۱۸:۳۰ در چارچوب هفته سوم لالیگا به مصاف هم رفتند.

در این دیدار اتلتیکومادرید در دقیقه ۷ با گل جولیانو سیمئونه فرزند دیگو سیمئونه از آلاوس یک بر صفر پیش افتاد. با این حال آلاوس که در خانه بازی می‌کرد، خیلی زود توانست به بازی برگردد و کارلوس ویسنته در دقیقه ۱۳ و از روی نقطه پنالتی گل مساوی را وارد دروازه یان اوبلاک کرد تا نتیجه یک - یک مساوی شود.

در ادامه تلاش دو تیم برای گلزنی نتیجه‌ای نداشت تا در نهایت آلاوس و اتکلتیکومادرید با تساوی یک - یک به کارشان پایان بدهند. اتلتیکو با این تساوی ۲ امتیازی شد و در رده چهاردهم جدول قرار گرفت. اتلتیکو تا اینجای فصل با ۲ مساوی و یک باخت، نتوانسته بردی در فصل جدید به دست بیاورد و شاگردان سیمئونه شروع ضعیفی را ثبت کرده‌اند.

آلاوس هم با این تساوی، ۴ امتیازی شد و در رده دهم قرار گرفت.

امشب و در ادامه دیدارهای هفته سوم لالیگا، از ساعت ۲۰:۳۰ رئال اویدو و رئال سوسیداد و از ساعت ۲۱، خیرونا و سویا به مصاف هم می‌روند.

از ساعت ۲۲ هم رئال مادرید و مایورکا در آخرین بازی امشب با هم روبه‌رو می‌شوند.

