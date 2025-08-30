منچستریونایتد 3 - برنلی 2 ؛ شیاطین سرخ بردند ولی به زحمت

به گزارش ایلنا، در ادامه بازی‌های هفته سوم لیگ برتر انگلیس؛ تیم فوتبال منچستریونایتد از ساعت 17:30 امروز (شنبه) در ورزشگاه خانگی خود، اولدترافورد میزبان برنلی بود و مقابل میهمان خود به برتری 3 بر 2 رسید. این پیروزی دراماتیک در حالی رقم خورد که بازی تا دقایق پایانی با تساوی 2-2 دنبال می‌شد اما یک خطای پنالتی و گلزنی کاپیتان فرناندز، تئاتر رویاها را منفجر کرد.

برای شیاطین سرخ در این بازی جوش کولن (27-گل‌به‌خودی)، برایان امبومو (57) و برونو فرناندز (7+90-پنالتی) گلزنی کردند.

در دیگر بازی‌های همزمان نتایج به شرح زیر رقم خورد:

ساندرلند 2 - برنتفورد یک

تاتنهام صفر - بورنموث یک

ولورهمپتون 2 - اورتون 3

در آخرین بازی امروز؛ لیدزیونایتد از ساعت 20 در خانه میزبان نیوکاسل خواهد بود.

