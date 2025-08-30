هفته سوم پرمیر لیگ
منچستریونایتد 3 - برنلی 2 ؛ شیاطین سرخ بردند ولی به زحمت
تیم فوتبال منچستریونایتد اولین پیروزی فصل خود را کسب کرد.
به گزارش ایلنا، در ادامه بازیهای هفته سوم لیگ برتر انگلیس؛ تیم فوتبال منچستریونایتد از ساعت 17:30 امروز (شنبه) در ورزشگاه خانگی خود، اولدترافورد میزبان برنلی بود و مقابل میهمان خود به برتری 3 بر 2 رسید. این پیروزی دراماتیک در حالی رقم خورد که بازی تا دقایق پایانی با تساوی 2-2 دنبال میشد اما یک خطای پنالتی و گلزنی کاپیتان فرناندز، تئاتر رویاها را منفجر کرد.
برای شیاطین سرخ در این بازی جوش کولن (27-گلبهخودی)، برایان امبومو (57) و برونو فرناندز (7+90-پنالتی) گلزنی کردند.
در دیگر بازیهای همزمان نتایج به شرح زیر رقم خورد:
ساندرلند 2 - برنتفورد یک
تاتنهام صفر - بورنموث یک
ولورهمپتون 2 - اورتون 3
در آخرین بازی امروز؛ لیدزیونایتد از ساعت 20 در خانه میزبان نیوکاسل خواهد بود.