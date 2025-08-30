هفته سوم پرمیر لیگ
چلسی 2 - فولام 0 ؛ صدرنشینی آبی ها با فتح دربی غرب لندن
آبیهای لندن به لطف غلبه بر فولام به صدر جدول لیگ جزیره صعود کردند.
به گزارش ایلنا، هفته سوم مسابقات لیگ برتر فوتبال انگلیس از ساعت 15 امروز (شنبه - به وقت ایران) با دیدار تیمهای چلسی و فولام در ورزشگاه استمفورد بریج آغاز شد که چلسی با نتیجه 2 بر صفر به برتری رسید.
جاشوا کینگ در دقیقه 21 موفق به گلزنی شد تا فولام از حریف خود پیش بیفتد. رابرت جونز داور این مسابقه پس از بازبینی صحنه، گل کینگ را به دلیل خطای یکی از بازیکنان تیم میهمان روی بازیکن چلسی رد کرد.
در نهمین دقیقه از وقتهای تلف شده نیمه اول، آبیهای لندن با ضربه سر ژوائو پدرو به گل اول رسیدند تا نیمه نخست دربی غرب لندن را با پیروزی به پایان برسانند. انزو فرناندز در دقیقه 56 توانست گل دوم چلسی را از روی نقطه پنالتی به ثمر برساند و برد شاگردان انزو مارسکا در این مسابقه را امضا کند.
چلسی با این برتری، امتیازات خود را به عدد 7 رساند و به صدر جدول صعود کرد. فولام نیز با 2 امتیاز در رتبه چهاردهم ایستاده است.
در مهمترین دیدارهای امشب از هفته دوم لیگ جزیره، منچستریونایتد از ساعت 17:30 به مصاف برنلی میرود و بهصورت همزمان، تاتنهام مقابل بورنموث صفآرایی میکند.