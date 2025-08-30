خبرگزاری کار ایران
سردار دورسون هم از افشین پیروانی حمایت کرد

سردار دورسون هم از افشین پیروانی حمایت کرد
مهاجم پیشین پرسپولیس با انتشار پیامی در فضای مجازی، حمایت خود را از افشین پیروانی نشان داد و بار دیگر رابطه نزدیکش با سرخ‌ها را یادآور شد.

به گزارش ایلنا، پس از اعلام خبر محرومیت افشین پیروانی، مدیر تیم پرسپولیس، موجی از واکنش‌ها از سوی هواداران و اعضای باشگاه در فضای مجازی شکل گرفت. در این میان، سردار دورسون، مهاجم ترک‌تبار که تابستان امسال قراردادش با پرسپولیس فسخ شد، با انتشار استوری در صفحه شخصی‌اش به جمع حامیان پیروانی پیوست.

دورسون با انتشار تصویر پیروانی و جمله «صدای هوادار خاموش نمی‌شه! تو هیچ وقت تنها نیستی»، به طور مستقیم پیام حمایتی خود را مخابره کرد؛ حرکتی که به سرعت در میان هواداران پرسپولیس بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد.

این مهاجم که مدت کوتاهی پیراهن پرسپولیس را به تن داشت، نشان داد همچنان اخبار و حواشی تیم سابقش را دنبال می‌کند و ارتباط عاطفی خود با سرخپوشان و کادر مدیریتی را حفظ کرده است. واکنش دورسون در شرایطی منتشر شد که فضای مجازی پر از اعتراض هواداران نسبت به حکم اخیر است و همین موضوع باعث شد پیام او بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

 

سردار دورسون هم از افشین پیروانی حمایت کرد

