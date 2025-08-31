شماره ۹ فجر: شادی گلم الهام گرفته از هالند بود!

به گزارش ایلنا، شروین بزرگ، مهاجم تیم فجر سپاسی شیراز در گفتگو با خبرنگار ایلنا ،پس از دو هفته درخشان در لیگ برتر، درباره عملکرد تیم، لحظات حساس بازی‌ها، شادی گل و حمایت هواداران صحبت کرد و جزئیات جذابی از دیدگاه خود ارائه داد.

او در ابتدا درباره دیدار با پرسپولیس اظهار داشت:«در مورد بازی پرسپولیس، خودمان می‌دانستیم که قرار است بازی خوبی داشته باشیم و من مطمئن بودم که می‌توانیم همه را سورپرایز کنیم. بازی را خیلی خوب آغاز کردیم و پرسپولیس عملاً موقعیتی نداشت، شاید یک چهارچوب داشت که همان هم تبدیل به گل شد. اگر کمی با تجربه‌تر عمل می‌کردیم، به نظر خودم می‌توانستیم سه امتیاز کامل را کسب کنیم. بعد از مساوی، همه در رختکن ناراحت بودند و از باخت سخت تر بود.»

او درباره دیدار با گل‌گهر گفت:«بازی با گل‌گهر بسیار سخت بود، زیرا گل‌گهر تیمی منظم و ساختارمند دارد و بازی تقریباً پایاپای دنبال شد. در صحنه‌ای که وینگرهای ما به خوبی عمل کردند، بی‌احتیاطی حریف باعث شد که خطای پنالتی به سود ما اعلام شود و ممنونم از آقا پیروز که به من اعتماد کردند و وخوشبختانه پنالتی گل شد و تلاش تیم به ثمر نشست.»

مهاجم باتجربه فجر درباره شادی گل خود توضیح داد:« از سبک بازی هالند خیلی خوشم می‌آید. از وقتی که دورتموند بازی می‌کرد، تحت تأثیر قرار گرفتم. شماره ۹ هم می‌پوشم و شادی گل من شبیه هالند بود.»

شروین درباره خط دفاعی حریف عنوان کرد:«در بازی گل‌گهر، بیشترین فشار و چالش را حس کردم، زیرا موقعیت زیادی نداشتیم و هر دو تیم دفاع خوبی ارائه می‌دادند. به نظر من گل‌گهر بیشتر ما را تحت فشار گذاشت.»

شروین درباره حضور هواداران و جو ورزشگاه گفت:«باورم نمی‌شد، وقتی ورزشگاه را دیدم سوپرایز شدم که حدود ۸۰ درصد ظرفیت پر شده بود و جو بسیار خاص و انگیزه‌بخشی داشت. امیدوارم در بازی گل‌گهر هم حضور هواداران به همین شکل ادامه داشته باشد و مطمئنم در بازی‌های آینده هم شاهد این شور و هیجان خواهیم بود. حضور هواداران واقعاً انگیزه‌بخش بود و بدون آن‌ها شاید نتیجه بازی صفر-صفر می‌شد.»

او در ادامه گفت:«دو هفته گذشته، همه هواداران از تیم راضی بودند. امیدوارم این حضور پررنگ ادامه داشته باشد تا تیم ما بتواند هر هفته نمایش بهتری ارائه دهد.»

شروین درباره سطح لیگ برتر امسال اظهار داشت:«لیگ امسال دارای سوپرایزهای زیادی خواهد بود. دو هفته اول هنوز زود است که بگوییم چه تیمی قهرمان می‌شود، ولی هیچ بازی‌ای آسان نیست. قبل از دیدار با پرسپولیس، همه تیم ما را دست کم گرفته بودند و پیش‌بینی می‌کردند که پرسپولیس برنده شود، اما در زمین همه چیز متفاوت است. امسال برای هیچ تیمی بازی‌ها راحت نیست و به جز چهار تیم بالای جدول، تیم‌های خوب دیگری نیز در لیگ حضور درخشان خواهند داشت.»

او درباره اهداف شخصی و تیمی خود گفت:«تمرکز من بیشتر روی اهداف تیمی است، اما هدف شخصی هم دارم و تلاش می‌کنم عملکرد خوبی داشته باشم تا شاید به تیم ملی دعوت شوم. اگر این اتفاق بیفتد، خوشحال خواهم شد. البته عملکرد خوب به تنهایی کافی نیست و باید تلاش و عملکردی فوق‌العاده داشته باشم.»

شروین درباره سه امتیاز کسر شده گفت:«امیدواریم که این امتیاز بازگردد تا بتوانیم در جدول ۴ امتیازی شویم. فکر می‌کنم مشکلاتی در استادیوم رخ داده بود، اما مطمئنم که امتیاز باز خواهد گشت.»

