رسمی از پرسپولیس: خداحافظ کاپیتان!

به گزارش ایلنا، وحید امیری که از سال 1395 در پرسپولیس حضور داشت و تنها در یک فصل به ترابزون اسپور ترکیه پیوست، در طی این سال‌ها با عملکردی درخشان نقش پررنگی در موفقیت‌های سرخ‌ها ایفا کرد. او طی حضور خود در پرسپولیس قهرمانی‌های متعددی در لیگ برتر، جام حذفی و سوپرکاپ به دست آورد و یکی از بازیکنان کلیدی تیم در مسیر رسیدن به فینال لیگ قهرمانان آسیا بود.

باشگاه پرسپولیس با انتشار پست در اینستاگرام باشگاه ضمن قدردانی از تلاش‌های این بازیکن از او به عنوان کاپیتان سرخ ها خداحافظی کرد و خبر از جدایی او از پرسپولیس به صورت توافقی داد.

امیری علاوه بر موفقیت‌های باشگاهی، سابقه‌ای پررنگ در تیم ملی ایران دارد و در جام جهانی برای تیم ملی به میدان رفت. جدایی او بی‌تردید نقطه عطفی برای پرسپولیس محسوب می‌شود، چرا که این تیم یکی از با تجربه‌ترین و تاثیرگذارترین مهره‌های خود را از دست داده است.

با جدایی امیری، پرسپولیس باید دید ستاره چند پسته سرخپوشان کدام تیم را برای بازی در سالهای پایانی فوتبالش انتخاب خواهد کرد.

