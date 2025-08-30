خبرگزاری کار ایران
​برنامه کامل مرحله لیگ چمپیونزلیگ ۲۰۲۵-۲۶ اعلام شد
مرحله جدید رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا از ۱۶ سپتامبر آغاز می‌شود و تا فینال بزرگ در بوداپست در تاریخ ۳۰ می ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایلنا،  اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) برنامه کامل مرحله لیگ فصل ۲۰۲۵/۲۶ لیگ قهرمانان را اعلام کرد. این دوره با حضور ۳۶ تیم در قالب فرمت جدید برگزار می‌شود و دیدارها در هشت هفته از سپتامبر تا ژانویه پیگیری خواهد شد.

آغاز مسابقات با بازی اتلتیک بیلبائو و آرسنال در ۱۶ سپتامبر خواهد بود و مرحله لیگ در تاریخ ۲۸ ژانویه به پایان می‌رسد. در ادامه برنامه کامل مسابقات را می‌خوانید:

 

هفته اول

سه‌شنبه ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵

اتلتیک بیلبائو – آرسنال (۱۸:۴۵)

پی‌اس‌وی – یونیون سن‌ژیلواز (۱۸:۴۵)

یوونتوس – دورتموند

رئال مادرید – مارسی

بنفیکا – قره‌باغ

تاتنهام – ویارئال

 

چهارشنبه ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵

المپیاکوس – پافوس (۱۸:۴۵)

اسلاویا پراگ – بودو گلیمت (۱۸:۴۵)

آژاکس – اینتر

بایرن مونیخ – چلسی

لیورپول – اتلتیکو مادرید

پاری سن ژرمن – آتالانتا

 

پنج‌شنبه ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۵

کلوب بروژ – موناکو (۱۸:۴۵)

کپنهاگ – لورکوزن (۱۸:۴۵)

فرانکفورت – گالاتاسرای

منچسترسیتی – ناپولی

نیوکسل – بارسلونا

اسپورتینگ – کایرات آلماتی

 

---

هفته دوم

سه‌شنبه ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵

آتالانتا – کلوب بروژ (۱۸:۴۵)

کایرات آلماتی – رئال مادرید (۱۸:۴۵)

اتلتیکو مادرید – فرانکفورت

چلسی – بنفیکا

اینتر – اسلاویا پراگ

بودو گلیمت – تاتنهام

گالاتاسرای – لیورپول

مارسی – آژاکس

پافوس – بایرن مونیخ

 

چهارشنبه ۱ اکتبر ۲۰۲۵

قره‌باغ – کپنهاگ (۱۸:۴۵)

یونیون SG – نیوکسل (۱۸:۴۵)

آرسنال – المپیاکوس

موناکو – منچسترسیتی

لورکوزن – پی‌اس‌وی

دورتموند – بیلبائو

بارسلونا – پاری سن ژرمن

ناپولی – اسپورتینگ

ویارئال – یوونتوس

 

---

هفته سوم

سه‌شنبه ۲۱ اکتبر ۲۰۲۵

بارسلونا – المپیاکوس (۱۸:۴۵)

کایرات – پافوس (۱۸:۴۵)

آرسنال – اتلتیکو مادرید

لورکوزن – پاری سن ژرمن

کپنهاگ – دورتموند

نیوکسل – بنفیکا

پی‌اس‌وی – ناپولی

یونیون SG – اینتر

ویارئال – منچسترسیتی

 

چهارشنبه ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵

بیلبائو – قره‌باغ (۱۸:۴۵)

گالاتاسرای – بودو گلیمت (۱۸:۴۵)

موناکو – تاتنهام

آتالانتا – اسلاویا پراگ

چلسی – آژاکس

فرانکفورت – لیورپول

بایرن مونیخ – کلوب بروژ

رئال مادرید – یوونتوس

اسپورتینگ – مارسی

 

---

هفته چهارم

سه‌شنبه ۴ نوامبر ۲۰۲۵

اسلاویا پراگ – آرسنال (۱۸:۴۵)

ناپولی – فرانکفورت (۱۸:۴۵)

اتلتیکو – یونیون SG

بودو گلیمت – موناکو

یوونتوس – اسپورتینگ

لیورپول – رئال مادرید

المپیاکوس – پی‌اس‌وی

پاری سن ژرمن – بایرن مونیخ

تاتنهام – کپنهاگ

 

چهارشنبه ۵ نوامبر ۲۰۲۵

پافوس – ویارئال (۱۸:۴۵)

قره‌باغ – چلسی (۱۸:۴۵)

آژاکس – گالاتاسرای

کلوب بروژ – بارسلونا

اینتر – کایرات

منچسترسیتی – دورتموند

نیوکسل – بیلبائو

مارسی – آتالانتا

بنفیکا – لورکوزن 

 

هفته پنجم

سه‌شنبه ۲۵ نوامبر ۲۰۲۵

آژاکس – بنفیکا (۱۸:۴۵)

گالاتاسرای – یونیون سن‌ژیلواز (۱۸:۴۵)

دورتموند – ویارئال

چلسی – بارسلونا

بودو گلیمت – یوونتوس

منچسترسیتی – لورکوزن

مارسی – نیوکسل

اسلاویا پراگ – اتلتیک بیلبائو

ناپولی – قره‌باغ

 

چهارشنبه ۲۶ نوامبر ۲۰۲۵

کپنهاگ – کایرات آلماتی (۱۸:۴۵)

پافوس – موناکو (۱۸:۴۵)

آرسنال – بایرن مونیخ

اتلتیکو مادرید – اینتر

فرانکفورت – آتالانتا

لیورپول – پی‌اس‌وی

المپیاکوس – رئال مادرید

پاری سن ژرمن – تاتنهام

اسپورتینگ – کلوب بروژ

 

هفته ششم

سه‌شنبه ۹ دسامبر ۲۰۲۵

کایرات – المپیاکوس (۱۶:۳۰)

بایرن مونیخ – اسپورتینگ (۱۸:۴۵)

موناکو – گالاتاسرای

آتالانتا – چلسی

بارسلونا – فرانکفورت

اینتر – لیورپول

پی‌اس‌وی – اتلتیکو مادرید

یونیون SG – مارسی

تاتنهام – اسلاویا پراگ

 

چهارشنبه ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵

قره‌باغ – آژاکس (۱۸:۴۵)

ویارئال – کپنهاگ (۱۸:۴۵)

اتلتیک بیلبائو – پاری سن ژرمن

لورکوزن – نیوکسل

دورتموند – بودو گلیمت

کلوب بروژ – آرسنال

یوونتوس – پافوس

رئال مادرید – منچسترسیتی

بنفیکا – ناپولی

 

هفته هفتم

سه‌شنبه ۲۰ ژانویه ۲۰۲۶

کایرات – کلوب بروژ (۱۶:۳۰)

بودو گلیمت – منچسترسیتی (۱۸:۴۵)

کپنهاگ – ناپولی

اینتر – آرسنال

المپیاکوس – لورکوزن

رئال مادرید – موناکو

اسپورتینگ – پاری سن ژرمن

تاتنهام – دورتموند

ویارئال – آژاکس

 

چهارشنبه ۲۱ ژانویه ۲۰۲۶

گالاتاسرای – اتلتیکو مادرید (۱۸:۴۵)

قره‌باغ – فرانکفورت (۱۸:۴۵)

آتالانتا – اتلتیک بیلبائو

چلسی – پافوس

بایرن مونیخ – یونیون SG

یوونتوس – بنفیکا

نیوکسل – پی‌اس‌وی

مارسی – لیورپول

اسلاویا پراگ – بارسلونا

 

---

هفته هشتم

چهارشنبه ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶

آژاکس – المپیاکوس

آرسنال – کایرات آلماتی

موناکو – یوونتوس

اتلتیک بیلبائو – اسپورتینگ

اتلتیکو مادرید – بودو گلیمت

لورکوزن – ویارئال

دورتموند – اینتر

کلوب بروژ – مارسی

فرانکفورت – تاتنهام

بارسلونا – کپنهاگ

لیورپول – قره‌باغ

منچسترسیتی – گالاتاسرای

پافوس – اسلاویا پراگ

پاری سن ژرمن – نیوکسل

پی‌اس‌وی – بایرن مونیخ

یونیون SG – آتالانتا

بنفیکا – رئال مادرید

ناپولی – چلسی

انتهای پیام/
