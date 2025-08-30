برنامه کامل مرحله لیگ چمپیونزلیگ ۲۰۲۵-۲۶ اعلام شد
مرحله جدید رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا از ۱۶ سپتامبر آغاز میشود و تا فینال بزرگ در بوداپست در تاریخ ۳۰ می ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایلنا، اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) برنامه کامل مرحله لیگ فصل ۲۰۲۵/۲۶ لیگ قهرمانان را اعلام کرد. این دوره با حضور ۳۶ تیم در قالب فرمت جدید برگزار میشود و دیدارها در هشت هفته از سپتامبر تا ژانویه پیگیری خواهد شد.
آغاز مسابقات با بازی اتلتیک بیلبائو و آرسنال در ۱۶ سپتامبر خواهد بود و مرحله لیگ در تاریخ ۲۸ ژانویه به پایان میرسد. در ادامه برنامه کامل مسابقات را میخوانید:
هفته اول
سهشنبه ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵
اتلتیک بیلبائو – آرسنال (۱۸:۴۵)
پیاسوی – یونیون سنژیلواز (۱۸:۴۵)
یوونتوس – دورتموند
رئال مادرید – مارسی
بنفیکا – قرهباغ
تاتنهام – ویارئال
چهارشنبه ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵
المپیاکوس – پافوس (۱۸:۴۵)
اسلاویا پراگ – بودو گلیمت (۱۸:۴۵)
آژاکس – اینتر
بایرن مونیخ – چلسی
لیورپول – اتلتیکو مادرید
پاری سن ژرمن – آتالانتا
پنجشنبه ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۵
کلوب بروژ – موناکو (۱۸:۴۵)
کپنهاگ – لورکوزن (۱۸:۴۵)
فرانکفورت – گالاتاسرای
منچسترسیتی – ناپولی
نیوکسل – بارسلونا
اسپورتینگ – کایرات آلماتی
---
هفته دوم
سهشنبه ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵
آتالانتا – کلوب بروژ (۱۸:۴۵)
کایرات آلماتی – رئال مادرید (۱۸:۴۵)
اتلتیکو مادرید – فرانکفورت
چلسی – بنفیکا
اینتر – اسلاویا پراگ
بودو گلیمت – تاتنهام
گالاتاسرای – لیورپول
مارسی – آژاکس
پافوس – بایرن مونیخ
چهارشنبه ۱ اکتبر ۲۰۲۵
قرهباغ – کپنهاگ (۱۸:۴۵)
یونیون SG – نیوکسل (۱۸:۴۵)
آرسنال – المپیاکوس
موناکو – منچسترسیتی
لورکوزن – پیاسوی
دورتموند – بیلبائو
بارسلونا – پاری سن ژرمن
ناپولی – اسپورتینگ
ویارئال – یوونتوس
---
هفته سوم
سهشنبه ۲۱ اکتبر ۲۰۲۵
بارسلونا – المپیاکوس (۱۸:۴۵)
کایرات – پافوس (۱۸:۴۵)
آرسنال – اتلتیکو مادرید
لورکوزن – پاری سن ژرمن
کپنهاگ – دورتموند
نیوکسل – بنفیکا
پیاسوی – ناپولی
یونیون SG – اینتر
ویارئال – منچسترسیتی
چهارشنبه ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵
بیلبائو – قرهباغ (۱۸:۴۵)
گالاتاسرای – بودو گلیمت (۱۸:۴۵)
موناکو – تاتنهام
آتالانتا – اسلاویا پراگ
چلسی – آژاکس
فرانکفورت – لیورپول
بایرن مونیخ – کلوب بروژ
رئال مادرید – یوونتوس
اسپورتینگ – مارسی
---
هفته چهارم
سهشنبه ۴ نوامبر ۲۰۲۵
اسلاویا پراگ – آرسنال (۱۸:۴۵)
ناپولی – فرانکفورت (۱۸:۴۵)
اتلتیکو – یونیون SG
بودو گلیمت – موناکو
یوونتوس – اسپورتینگ
لیورپول – رئال مادرید
المپیاکوس – پیاسوی
پاری سن ژرمن – بایرن مونیخ
تاتنهام – کپنهاگ
چهارشنبه ۵ نوامبر ۲۰۲۵
پافوس – ویارئال (۱۸:۴۵)
قرهباغ – چلسی (۱۸:۴۵)
آژاکس – گالاتاسرای
کلوب بروژ – بارسلونا
اینتر – کایرات
منچسترسیتی – دورتموند
نیوکسل – بیلبائو
مارسی – آتالانتا
بنفیکا – لورکوزن
هفته پنجم
سهشنبه ۲۵ نوامبر ۲۰۲۵
آژاکس – بنفیکا (۱۸:۴۵)
گالاتاسرای – یونیون سنژیلواز (۱۸:۴۵)
دورتموند – ویارئال
چلسی – بارسلونا
بودو گلیمت – یوونتوس
منچسترسیتی – لورکوزن
مارسی – نیوکسل
اسلاویا پراگ – اتلتیک بیلبائو
ناپولی – قرهباغ
چهارشنبه ۲۶ نوامبر ۲۰۲۵
کپنهاگ – کایرات آلماتی (۱۸:۴۵)
پافوس – موناکو (۱۸:۴۵)
آرسنال – بایرن مونیخ
اتلتیکو مادرید – اینتر
فرانکفورت – آتالانتا
لیورپول – پیاسوی
المپیاکوس – رئال مادرید
پاری سن ژرمن – تاتنهام
اسپورتینگ – کلوب بروژ
هفته ششم
سهشنبه ۹ دسامبر ۲۰۲۵
کایرات – المپیاکوس (۱۶:۳۰)
بایرن مونیخ – اسپورتینگ (۱۸:۴۵)
موناکو – گالاتاسرای
آتالانتا – چلسی
بارسلونا – فرانکفورت
اینتر – لیورپول
پیاسوی – اتلتیکو مادرید
یونیون SG – مارسی
تاتنهام – اسلاویا پراگ
چهارشنبه ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵
قرهباغ – آژاکس (۱۸:۴۵)
ویارئال – کپنهاگ (۱۸:۴۵)
اتلتیک بیلبائو – پاری سن ژرمن
لورکوزن – نیوکسل
دورتموند – بودو گلیمت
کلوب بروژ – آرسنال
یوونتوس – پافوس
رئال مادرید – منچسترسیتی
بنفیکا – ناپولی
هفته هفتم
سهشنبه ۲۰ ژانویه ۲۰۲۶
کایرات – کلوب بروژ (۱۶:۳۰)
بودو گلیمت – منچسترسیتی (۱۸:۴۵)
کپنهاگ – ناپولی
اینتر – آرسنال
المپیاکوس – لورکوزن
رئال مادرید – موناکو
اسپورتینگ – پاری سن ژرمن
تاتنهام – دورتموند
ویارئال – آژاکس
چهارشنبه ۲۱ ژانویه ۲۰۲۶
گالاتاسرای – اتلتیکو مادرید (۱۸:۴۵)
قرهباغ – فرانکفورت (۱۸:۴۵)
آتالانتا – اتلتیک بیلبائو
چلسی – پافوس
بایرن مونیخ – یونیون SG
یوونتوس – بنفیکا
نیوکسل – پیاسوی
مارسی – لیورپول
اسلاویا پراگ – بارسلونا
---
هفته هشتم
چهارشنبه ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶
آژاکس – المپیاکوس
آرسنال – کایرات آلماتی
موناکو – یوونتوس
اتلتیک بیلبائو – اسپورتینگ
اتلتیکو مادرید – بودو گلیمت
لورکوزن – ویارئال
دورتموند – اینتر
کلوب بروژ – مارسی
فرانکفورت – تاتنهام
بارسلونا – کپنهاگ
لیورپول – قرهباغ
منچسترسیتی – گالاتاسرای
پافوس – اسلاویا پراگ
پاری سن ژرمن – نیوکسل
پیاسوی – بایرن مونیخ
یونیون SG – آتالانتا
بنفیکا – رئال مادرید
ناپولی – چلسی