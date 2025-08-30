مدیرعامل استقلال به کمیته اخلاق احضار شد

به گزارش ایلنا، بعد از حکم کمیته استیناف درباره ریکاردو ساپینتو و تعلیق نیمی از محرومیت 4 ماهه سرمربی استقلال، علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی این باشگاه در صفحه شخصی خود به این مسئله اعتراض کرد.

تاجرنیا که اکثر صحبت های خود را در توییتر شخصی خود بیان می‌کند، روز گذشته در بخشی از توییت خود گفته بود: «انتظار ما در بخشیدگی محرومیت ساپینتو بیشتر است. تعلیق بخشش نیست و یادمان باشد ریکاردو در زمان جنگ با ما بود.»

این موضع‌گیری امروز با واکنش کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال مواجه شده است. سایت فدراسیون فوتبال در این باره نوشت: «با اعلام کمیته اخلاق، علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال جهت ادای پاره ای از توضیحات باید روز سه شنبه 11 شهریورماه در این کمیته حضور داشته باشد.»

انتهای پیام/