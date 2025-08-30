خبرگزاری کار ایران
حمایت عالیشاه از افشین پیروانی بابت میزبانی در آزادی
امید عالیشاه نسبت به حکم انضباطی افشین پیروانی واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، امید عالیشاه امروز با انتشار تصویری از افشین پیروانی و تگ‌کردن او، متنی نوشت که محورش مطالبه روشن و قانونی برای تعیین تکلیف میزبانی در ورزشگاه آزادی بود. او این مطالبه را حق میلیون‌ها هوادار دانست و تاکید کرد بحث در اختیار داشتن آزادی به‌عنوان زمین خانگی باید با توضیح صریح همراه باشد.

بخش دوم استوری عالیشاه به حکم محرومیت افشین پیروانی مربوط می‌شد؛ کاپیتان سرخ‌ها معتقد است صدور چنین احکامی به‌جای حل مسئله، تنها پرسش‌های بیشتری در افکار عمومی ایجاد می‌کند. 

عالیشاه نوشت: "مطالبه روشن و قانونی مدیران و نمایندگان باشگاه در رابطه با در اختیار داشتن ورزشگاه ۱۰۰ هزار نفره آزادی به‌عنوان زمین خانگی، نه تنها تخلف نیست، بلکه پاسداری از حقوق میلیون‌ها هوادار است. محرومیت افشین پیروانی، به‌جای پاسخگویی، کمکی به حل مسئله نمی‌کند و تنها پرسش‌های بیشتری در افکار عمومی به وجود می‌آورد."

انتشار این استوری، بازتاب وسیعی میان هواداران داشت. بازیکنان و هواداران پرسپولیس از پیش از فصل درخواست میزبانی در ورزشگاه آزادی را داشتند و اعتراض سرپرست تیم باعث محرومیت او شده است.

 

