ریکاوری تیم ملی پس از پیروزی مقابل افغانستان

شاگردان امیر قلعه نویی امروز به ریکاوری پرداختند تا آماده بازی دوم در کافا بشوند.

به گزارش ایلنا، تیم ملی ایران نخستین بازی خود در تورنمنت کافا ۲۰۲۵ را با پیروزی ۳ بر یک پشت سر گذاشت.

ملی پوشان ایران صبح امروز با حضور در سالن وزنه، تمرین ریکاوری خود را برگزار کردند. شاگردان قلعه نویی عصر امروز نیز تمرین دیگری را در زمین چمن تمرین باشگاه استقلال تاجیکستان برگزار می‌کند.

تیم ملی ایران مقابل هند دومین بازی مرحله گروهی را از ساعت ۱۵:۳۰ روز دوشنبه برگزار می‌کند.

گلبرگ سیر