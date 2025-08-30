روبرتو مارتینز:
همراه دیوگو ژوتا به جام جهانی صعود میکنیم
روبرتو مارتینز، سرمربی تیم ملی پرتغال، اعلام کرد شماره ۲۱ دیوگو ژوتا به دوست نزدیکش روبن نوس واگذار شده تا یاد این مهاجم فقید برای همیشه زنده بماند.
به گزارش ایلنا به نقل از ایاسپیان، روبرتو مارتینز، سرمربی تیم ملی پرتغال، در آستانه اردوی جدید این تیم برای مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶، تأیید کرد که شماره پیراهن دیوگو ژوتا به روبن نوس، همتیمی و دوست صمیمی او در تیم ملی، سپرده شده است. ژوتا ۲۸ ساله، مهاجم سابق لیورپول و ولورهمپتون، در ماه جولای به همراه برادرش آندره سیلوا در سانحه رانندگی جان باخت.
مارتینز در این باره گفت:«این اولین اردوی تیم بدون دیوگو ژوتاست. ما خوب میدانیم او چه جایگاهی در قلب و ذهن همه ما داشت. میخواهیم هر روز یادش را گرامی بداریم. دیوگو همراه ما خواهد بود و نیرویی برای رسیدن به اهدافمان است. او برای همه ما چراغی است که راه را نشان میدهد. در مسیر جدیدمان برای صعود به جام جهانی ۲۰۲۶، ما با ۲۳ بازیکن و یک نیروی اضافه یعنی دیوگو به میدان میرویم.»
او ادامه داد:«نبود دیوگو برای ما نشانهای از اتحاد، انگیزه و مسئولیتپذیری است. چون ژوتا رؤیای قهرمانی در جام جهانی را داشت و ما اینجا هستیم تا برای تحقق این رؤیا بجنگیم. شماره پیراهن او، ۲۱، اکنون به روبن نوس داده شده و از این پس، این شماره همیشه در زمین با ما خواهد بود.»
پس از درگذشت ژوتا، باشگاه لیورپول به نشانه احترام شماره ۲۰ او را برای همیشه بایگانی کرد. باشگاههای دیگر نیز ادای احترامهای متعددی به این مهاجم پرتغالی داشتهاند که واکنشهای عاطفی و قدردانی خانواده ژوتا را در پی داشته است.
پرتغال در روزهای ۶ و ۹ سپتامبر مقابل ارمنستان و مجارستان به میدان خواهد رفت و احتمال دارد روبن نوس در این مسابقات با پیراهن ۲۱ به میدان برود.