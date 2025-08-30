​تماس دشوار توخل با ستاره رئال برای حذف از ترکیب انگلیس

به گزارش ایلنا به نقل از گل، توماس توخل، سرمربی آلمانی تیم ملی انگلیس، تأیید کرد که تصمیم به حذف ترنت الکساندر آرنولد از فهرست جدید تیم را طی یک تماس تلفنی شخصی و دشوار به اطلاع این بازیکن رسانده است. به گفته توخل، او می‌خواسته این تصمیم را به‌طور مستقیم منتقل کند تا نشانه‌ای از احترام باشد و آرنولد نیز با وجود ناراحتی، از این رفتار استقبال کرده است.

آرنولد پس از پیوستن به رئال مادرید در تابستان ۲۰۲۵، هنوز در این تیم جا نیفتاده است. او تنها ۶۸ دقیقه در بازی نخست لالیگا به میدان رفت و در دیدار دوم مقابل اوویدو نیمکت‌نشین بود؛ در حالیکه دنی کارواخال ۳۳ ساله همچنان مدافع راست اصلی تیم ژابی آلونسو باقی مانده است. توخل گفت: «به ترنت زنگ زدم. تماس سختی بود، اما می‌خواستم این موضوع را از زبان خودم بشنود. او هم گفت که مشتاق است به تیم ملی برگردد. این تصمیم کاملاً فنی و رقابتی بود و فقط می‌خواستیم ترکیب‌مان را کمی چالش‌برانگیزتر کنیم.»

توخل با اشاره به رقابت شدید در پست دفاع راست، اعلام کرد که ریس جیمز و تینو لیورامنتو در حال حاضر جلوتر از آرنولد قرار دارند. او همچنین فاش کرد که بن وایت از آرسنال هم گزینه حضور در فهرست بود، اما مصدومیت اخیر او مانع این اتفاق شد: «ریس در اردوهای اخیر و جام باشگاه‌های جهان عملکرد خوبی داشت و در حال حاضر یک گام جلوتر است. ما همچنین لیورامنتو را به دلیل آمادگی و توانایی‌اش در پوشش دادن هر دو جناح انتخاب کردیم. درباره بن وایت هم باید بگویم که پیش‌فصل فوق‌العاده‌ای داشت و اگر مصدوم نمی‌شد، شانس خیلی زیادی برای حضور در تیم ملی داشت.»

با حذف آرنولد و تمرکز توخل بر بازیکنانی که از نظر بدنی و تاکتیکی در فرم بهتری هستند، به نظر می‌رسد جایگاه ستاره سابق لیورپول در تیم ملی بیش از هر زمان دیگری در خطر قرار گرفته است.

