جانشین ایساک پیدا شد
رسمی: نیک ولتماده به نیوکاسل پیوست
نیک ولتماده، مهاجم ۲۳ ساله آلمانی، با قراردادی ششساله از اشتوتگارت به نیوکاسل پیوست.
به گزارش ایلنا، نیک ولتماده، مهاجم تیم ملی آلمان، با قراردادی ششساله به ارزش ۶۹ میلیون پوند از اشتوتگارت به باشگاه نیوکاسل پیوست. این انتقال، رکورد گرانترین خرید تاریخ نیوکاسل را شکست؛ رکوردی که پیش از این با جذب الکساندر ایساک و رقم ۶۳ میلیون پوند در سال ۲۰۲۲ ثبت شده بود.
ولتماده که با قد ۱۹۸ سانتیمتری خود یکی از مهاجمان بلندقد فوتبال اروپاست، پیراهن شماره ۲۷ نیوکاسل را به تن خواهد کرد. با این حال، این بازیکن به دلیل تأخیر در ثبت قرارداد، نمیتواند تیمش را در دیدار شنبه مقابل لیدز یونایتد همراهی کند. با توجه به احتمال جدایی ایساک و علاقه شدید لیورپول به جذب او، انتظار میرود ولتماده نقش مهمی در خط حمله تیم ادی هاو ایفا کند.
این مهاجم جوان درباره پیوستنش به نیوکاسل گفت: «خیلی خوشحالم که به این باشگاه فوقالعاده پیوستم. از همان تماس اول، احساس کردم واقعاً من را میخواهند و برنامههای بزرگی برایم دارند. ترک آلمان قدم بزرگی در زندگی من است، اما از همان ابتدا همه من را بهگرمی پذیرفتند و واقعاً حس خانواده بودن دارم. از صحبتهایی که با سرمربی داشتم، مطمئنم که اینجا جای مناسبی برای رسیدن به بالاترین سطحم است. استادیوم را از تلویزیون میشناسم؛ فوقالعاده است و میدانم جو دیوانهکنندهای دارد. بیصبرانه منتظرم که بازی کنم و گل بزنم.»
ادی هاو، سرمربی نیوکاسل نیز درباره این خرید گفت: «خیلی خوشحالیم که انتقال نیک اینقدر سریع نهایی شد. او دقیقاً همان ویژگیهایی را دارد که برای تقویت خط حملهمان به دنبالش بودیم. تکنیک بالایی دارد، خودش را در یکی از لیگهای بزرگ اروپا ثابت کرده و همچنان در سنی است که جا برای رشد دارد. اطمینان داریم که در اینجا پیشرفت خواهد کرد.»