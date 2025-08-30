رسمی: کریستوفر انکونکو به میلان پیوست
مهاجم فرانسوی سابق چلسی با قراردادی بلندمدت راهی سنسیرو شد.
به گزارش ایلنا به نقل از وبسایت رسمی باشگاه میلان، کریستوفر انکونکو بهصورت دائمی از باشگاه چلسی به روسونری پیوست. این مهاجم ۲۷ ساله فرانسوی قرارداد خود را با میلان تا ۳۰ ژوئن ۲۰۳۰ امضا کرده است و پیراهن شماره ۱۸ را به تن خواهد کرد.
انکونکو که در ۱۴ نوامبر ۱۹۹۷ در لاگنی-سور-مارن فرانسه به دنیا آمد، فوتبال حرفهای را از آکادمی پاریسنژرمن آغاز کرد و در سال ۲۰۱۵ برای نخستین بار به ترکیب اصلی تیم راه یافت. او در ۷۸ بازی برای پاریسیها ۱۱ گل به ثمر رساند و همراه با این تیم دو جام حذفی، سه سوپرجام فرانسه و دو جام اتحادیه را کسب کرد.
در تابستان ۲۰۱۹، او راهی لایپزیش شد و طی ۱۷۲ بازی، ۷۰ گل برای تیم آلمانی به ثبت رساند. انکونکو در این دوران دو بار قهرمان جام حذفی آلمان شد و با ۲۵ گل در فصل ۲۳-۲۰۲۲، عنوان آقای گل بوندسلیگا را بهدست آورد. انتقال او به چلسی در تابستان ۲۰۲۳ رقم خورد و طی دو فصل در لندن، ۱۸ گل در ۶۲ بازی برای آبیها به ثمر رساند. او تابستان امسال به همراه چلسی قهرمان لیگ کنفرانس اروپا و جام باشگاههای جهان شد.
انکونکو نخستین بازی ملی خود برای تیم بزرگسالان فرانسه را در مارس ۲۰۲۲ انجام داد و تاکنون ۱۴ بار پیراهن خروسها را پوشیده و یک گل ملی نیز به نام خود ثبت کرده است.