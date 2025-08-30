مسیر بازگشت گولسیانی به تیم ملی گرجستان از نقش جهان

به گزارش ایلنا، پایان همکاری گولسیانی با پرسپولیس و تعلل کوتاه‌مدت در انتخاب مقصد بعدی، به قیمت از دست‌دادن اردوی شهریورماه تیم‌ملی گرجستان تمام شد. کادر فنی گرجستان طبق روال معمول، سراغ بازیکنانی رفت که در شرایط مسابقه بودند و به همین دلیل نام مدافع محبوب سرخ‌ها از لیست کنار گذاشته شد.

این مدافع ۳۳ ساله پس از سه فصل دوباره پیراهن زرد سپاهان را بر تن کرده تا زیر نظر محرم نویدکیا به خط دفاعی تیم اصفهانی استحکام بدهد. شناخت قبلی از فضای نقش‌جهان و سبک بازی سپاهان، برگ برنده گولسیانی است. مدافعی که با قد و قامت، تسلط در نبردهای هوایی، و آرامش در بازی‌سازی از عقب می‌تواند در کنار بازیکنانی مثل محمد دانشگر و هادی محمدی زوج‌های قابل اتکایی بسازد. سپاهان این فصل هم اهداف بزرگی در لیگ و آسیا دارد و موفقیت در چنین بازی‌هایی همان چیزی است که نگاه کادر فنی تیم‌ملی گرجستان را دوباره به او برمی‌گرداند.

گولسیانی در پرسپولیس به‌واسطه عملکرد باثبات و گل‌های حساس، جایگاه ویژه‌ای نزد هواداران پیدا کرد و حالا در بازگشت به سپاهان باید همان استاندارد کیفی را حفظ کند. برای او مسیر روشن است: حضور مستمر در ترکیب، نمایش‌های بی‌اشتباه در بازی‌های بزرگ و حفظ ریتم مسابقه. اگر این سه شرط مهیا شود، دعوت بعدی گرجستان دور از دسترس نخواهد بود.

