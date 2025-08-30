چالش جدید پورعلی گنجی در تیم وحید هاشمیان
مرتضی پورعلی گنجی برای بازگشت به ترکیب پرسولیس کار سادهای در پیش ندارد.
به گزارش ایلنا، پرسپولیس در اصفهان با زوجِ حسین کنعانی-حسین ابرقویی کلینشیت کرد و سه امتیاز بزرگ گرفت؛ نمایشی که بلافاصله با تعریف و تمجید سرمربی سرخها همراه شد. هاشمیان بعد از بازی تأکید کرد ابرقویی در همان جلسات اولیه تمرین نظر کادر فنی را جلب کرده و بازیکن باکیفیتی است؛ همین جمله، پیام روشنی از اعتماد کادر به مدافع ۲۹ سالهای بود که اولین بازیاش با پیراهن پرسپولیس را بیحاشیه و مطمئن به پایان رساند.
در سوی دیگر، مرتضی پورعلیگنجی که تازه از مصدومیت بینی برگشته و مقابل سپاهان روی نیمکت بود، باید برای بازپسگیری جایگاهش رقابت سنگینی را پشت سر بگذارد. او سرمایهای ثابتشده با تجربه ملی و باشگاهی است، اما روند تصمیمگیری در این پرسپولیسِ جدید بیش از هر چیز به فرم مدنظر کادرفنی و اجرای تاکتیکی برمیگردد.
البته ماهیت فصل طولانی، فشردگی بازیها و مأموریتهای ملی، تضمین میکند که همه مدافعان میدانی برای درخشیدن داشته باشند. پرسپولیس با وجود داشتن یک مدافع باتجربه روی نیمکت، در طول فصل احتمالا به یک مدافع میانی دیگر نیز در اسکواد خود احتیاج پیدا خواهد کرد اما باید دید هلشمیان با شروع لیگ دست به تغییر خط دفاعی برنده خواهد زد یا خیر.