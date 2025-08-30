خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

چالش جدید پورعلی گنجی در تیم وحید هاشمیان

چالش جدید پورعلی گنجی در تیم وحید هاشمیان
کد خبر : 1679890
لینک کوتاه کپی شد.

مرتضی پورعلی گنجی برای بازگشت به ترکیب پرسولیس کار ساده‌ای در پیش ندارد.

به گزارش ایلنا، پرسپولیس در اصفهان با زوجِ حسین کنعانی-حسین ابرقویی کلین‌شیت کرد و سه امتیاز بزرگ گرفت؛ نمایشی که بلافاصله با تعریف و تمجید سرمربی سرخ‌ها همراه شد. هاشمیان بعد از بازی تأکید کرد ابرقویی در همان جلسات اولیه تمرین نظر کادر فنی را جلب کرده و بازیکن باکیفیتی است؛ همین جمله، پیام روشنی از اعتماد کادر به مدافع ۲۹ ساله‌ای بود که اولین بازی‌اش با پیراهن پرسپولیس را بی‌حاشیه و مطمئن به پایان رساند.

در سوی دیگر، مرتضی پورعلی‌گنجی که تازه از مصدومیت بینی برگشته و مقابل سپاهان روی نیمکت بود، باید برای بازپس‌گیری جایگاهش رقابت سنگینی را پشت سر بگذارد. او سرمایه‌ای ثابت‌شده با تجربه ملی و باشگاهی است، اما روند تصمیم‌گیری در این پرسپولیسِ جدید بیش از هر چیز به فرم مدنظر کادرفنی و اجرای تاکتیکی برمی‌گردد. 

البته ماهیت فصل طولانی، فشردگی بازی‌ها و مأموریت‌های ملی، تضمین می‌کند که همه مدافعان میدانی برای درخشیدن داشته باشند. پرسپولیس با وجود داشتن یک مدافع باتجربه روی نیمکت، در طول فصل احتمالا به یک مدافع میانی دیگر نیز در اسکواد خود احتیاج پیدا خواهد کرد اما باید دید هلشمیان با شروع لیگ دست به تغییر خط دفاعی برنده خواهد زد یا خیر.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر