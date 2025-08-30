اطلاعیه جدید تراکتور در مورد جانشین علیرضا بیرانوند

به گزارش ایلنا، بعد از محرومیت چهار ماهه علیرضا بیرانوند به دلیل فسخ یک‌طرفه قراردادش با پرسپولیس، باشگاه تراکتور به‌طور جدی به دنبال جذب گلر خارجی رفت. مذاکرات با چهار گزینه مختلف تا آستانه امضا پیش رفت اما در نهایت هیچ‌یک به نتیجه نرسید.

آخرین مورد نیز مربوط به دروازه‌بانی بود که حتی به ایران سفر کرد اما به دلیل عدم صدور ITC از سوی باشگاه رومانیایی و بسته شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی، قرارداد منتفی شد.

باشگاه تراکتور امروز با صدور اطلاعیه‌ای به هوادارانش توضیح داد: «ضمن قدردانی از دغدغه و حمایت‌های ارزشمند هواداران، پیرو درخواست‌های مطرح‌شده در خصوص تقویت تیم در پست‌های مختلف از جمله دروازه‌بان، به اطلاع می‌رساند تمامی امور نقل‌وانتقالات با نظر مستقیم سرمربی تیم، آقای دراگان اسکوچیچ، پیگیری می‌شود.»

در ادامه این اطلاعیه آمده است: «آقای محمدرضا زنوزی‌مطلق، مالک باشگاه، تأکید کردند که تمرکز ویژه‌ای روی جذب دروازه‌بان جدید وجود دارد و به‌زودی پس از معرفی بازیکن و حصول نتیجه مذاکرات، اطلاع‌رسانی خواهد شد.»

به این ترتیب، هواداران تراکتور همچنان باید در انتظار معرفی گزینه نهایی و مشخص شدن سرنوشت جانشین بیرانوند درون دروازه تیمشان باشند.

