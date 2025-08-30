خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اطلاعیه جدید تراکتور در مورد جانشین علیرضا بیرانوند

اطلاعیه جدید تراکتور در مورد جانشین علیرضا بیرانوند
کد خبر : 1679885
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه تراکتور وعده داد به زودی جانشین بیرانوند معرفی خواهد شد.

به گزارش ایلنا، بعد از محرومیت چهار ماهه علیرضا بیرانوند به دلیل فسخ یک‌طرفه قراردادش با پرسپولیس، باشگاه تراکتور به‌طور جدی به دنبال جذب گلر خارجی رفت. مذاکرات با چهار گزینه مختلف تا آستانه امضا پیش رفت اما در نهایت هیچ‌یک به نتیجه نرسید.

آخرین مورد نیز مربوط به دروازه‌بانی بود که حتی به ایران سفر کرد اما به دلیل عدم صدور ITC از سوی باشگاه رومانیایی و بسته شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی، قرارداد منتفی شد.

باشگاه تراکتور امروز با صدور اطلاعیه‌ای به هوادارانش توضیح داد: «ضمن قدردانی از دغدغه و حمایت‌های ارزشمند هواداران، پیرو درخواست‌های مطرح‌شده در خصوص تقویت تیم در پست‌های مختلف از جمله دروازه‌بان، به اطلاع می‌رساند تمامی امور نقل‌وانتقالات با نظر مستقیم سرمربی تیم، آقای دراگان اسکوچیچ، پیگیری می‌شود.»

در ادامه این اطلاعیه آمده است: «آقای محمدرضا زنوزی‌مطلق، مالک باشگاه، تأکید کردند که تمرکز ویژه‌ای روی جذب دروازه‌بان جدید وجود دارد و به‌زودی پس از معرفی بازیکن و حصول نتیجه مذاکرات، اطلاع‌رسانی خواهد شد.»

به این ترتیب، هواداران تراکتور همچنان باید در انتظار معرفی گزینه نهایی و مشخص شدن سرنوشت جانشین بیرانوند درون دروازه تیمشان باشند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر