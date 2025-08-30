خبرگزاری کار ایران
بازیکن استقلال جانشین ستاره پرسپولیس در تیم ملی شد
مصدومیت بازیکن تیم ملی ایران یک عضو جدید به جمع شاگردان امیر قلعه‌نویی اضافه شد.

به گزارش ایلنا، محمد خدابنده‌لو که روز گذشته اولین بازی ملی خود را در تورنمنت کافا مقابل افغانستان انجام داد به دلیل آسیب دیدگی در این مسابقه با نظر کادر پزشکی تیم ملی، توانایی حضور در ادامه این مسابقات را ندارد.

برهمین اساس با نظر کادرفنی تیم ملی، ابوالفضل جلالی جایگزین خدابنده‌لو شد. حال باید دید شدت مصدومیت هافبک جوان پرسپولیس چقدر ارزیابی خواهد شد.

 این بازیکن قرار است فردا با پرواز مستقیم از تهران خود را به تاجیکستان برساند تا در ادامه مسابقات کافا تیم ملی را همراهی کند.

