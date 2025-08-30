روایت ناگفته چمبرلین از جدایی تلخ از لیورپول

به گزارش ایلنا، الکس اوکسلید-چمبرلین، هافبک ۳۲ ساله انگلیسی، برای نخستین بار با صراحت از جدایی نه‌چندان خوشایندش از لیورپول پرده برداشت؛ جایی‌که پس از شش فصل، پنج جام و ۱۴۶ بازی رسمی، در سکوتی ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی رسمی از سوی باشگاه، راهی درب خروج شد.

چمبرلین که در تابستان ۲۰۱۷ از آرسنال به لیورپول پیوسته بود، در فصل طلایی ۲۰۲۰–۲۰۱۹ با ثبت ۸ گل در ۴۳ بازی نقش مهمی در قهرمانی تاریخی این تیم داشت. اما دوران حضورش در آنفیلد بارها با مصدومیت‌های متعدد تحت‌الشعاع قرار گرفت و در نهایت، در آخرین بازی خانگی فصل ۲۳–۲۰۲۲، همراه با جیمز میلنر، روبرتو فرمینو و نبی کیتا، وداعی نمادین با هواداران داشت.

با این حال، چمبرلین در گفت‌وگو با اتلتیک فاش کرد که تا تنها سه روز پیش از انتشار بیانیه رسمی باشگاه، هیچ اطلاع مشخصی درباره تصمیم به جدایی دریافت نکرده بود:«هیچ‌وقت چیزی گفته نشد. فقط قبل از اینکه بیانیه منتشر شود به من گفتند: "می‌خواهیم اعلام کنیم که تو، میلی، بابی و نبی از تیم جدا می‌شوید." و من فقط گفتم: "آهان، باشه... ممنون!" اما هیچ حرف رسمی قبل از آن زده نشده بود. فقط سکوت‌شان کافی بود تا بفهمم چه خبر است.»

چمبرلین ضمن تأکید بر رابطه خوبش با یورگن کلوپ، گفت که انتظار ارتباط بهتری از باشگاه داشت: «من همیشه سعی کردم فرد خوبی برای اطرافیانم باشم؛ برای بازیکنان، کادر و همه. انتظار دارم حتی اگر خبر بدی هست، آن را به‌صورت صریح بشنوم. این بخشی از فوتبال است. اما کمبود احترام در این مورد برایم عجیب بود.»

او پس از جدایی از لیورپول، به‌عنوان بازیکن آزاد راهی بشیکتاش ترکیه شد؛ جایی‌که ابتدا زیر نظر جوانی فان‌برانکهورست نیمکت‌نشین بود و سپس با روی کار آمدن اوله‌گنار سولشر فرصت بیشتری پیدا کرد، اما نهایتاً قراردادش در جولای ۲۰۲۵ فسخ شد. حالا برخی رسانه‌ها از تمایل لیدز یونایتد و بیرمنگام‌سیتی برای جذب او خبر داده‌اند اما همچنان آینده‌اش در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

انتهای پیام/