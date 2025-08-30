انقلاب نقلوانتقالاتی در امالاس: رکورد ۳۳۶ میلیون دلاری در تابستان ۲۰۲۵
لیگ فوتبال آمریکا با سرمایهگذاری بیسابقه و جذب سون هیونگمین و رودریگو دیپل، وارد دورهای تازه از جاهطلبی بینالمللی شد.
به گزارش ایلنا، لیگ فوتبال آمریکا (MLS) در پنجره تابستانی ۲۰۲۵ با ثبت رکوردی تاریخی، بیش از ۳۳۶ میلیون دلار صرف خرید بازیکن کرد تا بهطور رسمی وارد فاز تازهای از رقابتطلبی جهانی شود. این رقم تقریباً دو برابر هزینه نقلوانتقالات تابستان ۲۰۲۴ (۱۸۸ میلیون دلار) است و رکوردهای قبلی سالهای ۲۰۲۱ (۱۷۰ میلیون) و ۲۰۲۲ (۱۶۳ میلیون) را با فاصله زیادی پشت سر گذاشته است.
بخش عمدهای از این افزایش چشمگیر به سه خرید شاخص و همچنین بیش از ۴۰ میلیون دلار جابهجایی نقدی در قالب سیستم جدید «تبادلات تخصیص بازیکن» مربوط میشود. مقامات لیگ در بیانیه رسمی تأیید کردند که «باشگاههای MLS با هزینهای بیسابقه نزدیک به ۳۳۶ میلیون دلار، رکورد تازهای در نقلوانتقالات به جا گذاشتند.»
در صدر فهرست خریدهای بزرگ، نام سون هیونگمین به چشم میخورد که با انتقالی ۲۶ میلیون دلاری از تاتنهام به لسآنجلس افسی پیوست. انتقالی که نهتنها از نظر مالی بلکه به لحاظ اعتبار بینالمللی گامی بلند برای لیگ آمریکا محسوب میشود.
دیگر ستاره بزرگی که راهی امالاس شد، رودریگو دیپل، هافبک تیم ملی آرژانتین و قهرمان جام جهانی بود که با قراردادی نزدیک به ۱۵ میلیون دلار از اتلتیکومادرید به اینترمیامی رفت. کلوب کلمبوس کرو هم با جذب وسام ابو علی، مهاجم دانمارکی باشگاه الاهلی مصر، با مبلغ ۷.۵ میلیون دلار به فهرست ولخرجهای امسال اضافه شد.