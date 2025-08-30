خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

​محمد صلاح: این فصل، آرسنال مدعی شماره یک قهرمانی است!

​محمد صلاح: این فصل، آرسنال مدعی شماره یک قهرمانی است!
کد خبر : 1679803
لینک کوتاه کپی شد.

محمد صلاح، ستاره مصری لیورپول، در آستانه دیدار حساس مقابل آرسنال، رقیب را شایسته‌ترین تیم برای فتح لیگ جزیره دانست

به گزارش ایلنا، محمد صلاح، ستاره لیورپول، در آستانه دیدار حساس این تیم برابر آرسنال در آنفیلد، در گفت‌وگو با «اسکای اسپورتس» از توپچی‌های لندن به‌عنوان «مدعی اصلی قهرمانی» در فصل جاری لیگ برتر یاد کرد؛ اظهارنظری که می‌تواند در راستای جنگ روانی پیش از بازی تلقی شود، اما با توضیحات دقیق او، به‌نظر می‌رسد واقعاً باور دارد که شاگردان میکل آرتتا این بار همه ابزارها برای فتح لیگ را در اختیار دارند.

صلاح در پاسخ به خبرنگار اسکای که با طعنه به بازی پیش‌رو گفت «بازی مقابل مدعی شماره یک قهرمانی»، خندید و تأیید کرد: «بله، کاملاً. من قبلاً هم این را گفته‌ام. امروز و حتی در مراسم جوایز PFA گفتم که آن‌ها مدعی هستند. تیمی هستند که پنج، شش سال است با هم بازی می‌کنند و کاملاً با سبک هم آشنا هستند. مربی‌شان هم همین‌قدر در تیم بوده و این استمرار باعث شده آن‌ها حالا در مسیر درستی قرار بگیرند.»

او در ادامه توضیح داد: «وقتی بازیکنان مدت زیادی در کنار هم باشند، درک متقابل‌شان بالا می‌رود و کار برایشان راحت‌تر می‌شود. اما تیم‌هایی مثل ما یا منچسترسیتی، همیشه در حال تغییرات بازیکن هستند که این خودش چالش‌برانگیز است. البته تیمی مثل سیتی با گواردیولا همیشه مدعی است، اما به‌نظرم، این فصل آرسنال تیم شماره یک برای قهرمانی است.»

آرسنال که طی تابستان ترکیب خود را با خریدهایی چون مارتین زوبیمندی، کریستین موسکرا، ویکتور گیوکرش و ابرچی ازه تقویت کرده، مجموعاً نزدیک به ۲۷۰ میلیون پوند هزینه کرده تا کمبودهایش را پوشش دهد. با حفظ هسته اصلی تیم و حضور بلندمدت آرتتا روی نیمکت، آن‌ها بیش از همیشه برای کسب عنوان قهرمانی آماده به‌نظر می‌رسند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر