محمد صلاح: این فصل، آرسنال مدعی شماره یک قهرمانی است!
محمد صلاح، ستاره مصری لیورپول، در آستانه دیدار حساس مقابل آرسنال، رقیب را شایستهترین تیم برای فتح لیگ جزیره دانست
به گزارش ایلنا، محمد صلاح، ستاره لیورپول، در آستانه دیدار حساس این تیم برابر آرسنال در آنفیلد، در گفتوگو با «اسکای اسپورتس» از توپچیهای لندن بهعنوان «مدعی اصلی قهرمانی» در فصل جاری لیگ برتر یاد کرد؛ اظهارنظری که میتواند در راستای جنگ روانی پیش از بازی تلقی شود، اما با توضیحات دقیق او، بهنظر میرسد واقعاً باور دارد که شاگردان میکل آرتتا این بار همه ابزارها برای فتح لیگ را در اختیار دارند.
صلاح در پاسخ به خبرنگار اسکای که با طعنه به بازی پیشرو گفت «بازی مقابل مدعی شماره یک قهرمانی»، خندید و تأیید کرد: «بله، کاملاً. من قبلاً هم این را گفتهام. امروز و حتی در مراسم جوایز PFA گفتم که آنها مدعی هستند. تیمی هستند که پنج، شش سال است با هم بازی میکنند و کاملاً با سبک هم آشنا هستند. مربیشان هم همینقدر در تیم بوده و این استمرار باعث شده آنها حالا در مسیر درستی قرار بگیرند.»
او در ادامه توضیح داد: «وقتی بازیکنان مدت زیادی در کنار هم باشند، درک متقابلشان بالا میرود و کار برایشان راحتتر میشود. اما تیمهایی مثل ما یا منچسترسیتی، همیشه در حال تغییرات بازیکن هستند که این خودش چالشبرانگیز است. البته تیمی مثل سیتی با گواردیولا همیشه مدعی است، اما بهنظرم، این فصل آرسنال تیم شماره یک برای قهرمانی است.»
آرسنال که طی تابستان ترکیب خود را با خریدهایی چون مارتین زوبیمندی، کریستین موسکرا، ویکتور گیوکرش و ابرچی ازه تقویت کرده، مجموعاً نزدیک به ۲۷۰ میلیون پوند هزینه کرده تا کمبودهایش را پوشش دهد. با حفظ هسته اصلی تیم و حضور بلندمدت آرتتا روی نیمکت، آنها بیش از همیشه برای کسب عنوان قهرمانی آماده بهنظر میرسند.