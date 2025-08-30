وین رونی:
پیام آموریم بعد از فاجعه گرایمزبی نگرانکننده بود
وین رونی، اسطوره منچستریونایتد، نسبت به وضعیت روحی تیم و پیام «شکستخورده» مربی پرتغالی هشدار داد.
به گزارش ایلنا، وین رونی، بهترین گلزن تاریخ باشگاه منچستریونایتد، با ابراز نگرانی از شرایط این تیم پس از حذف شوکهکننده از جام اتحادیه توسط گرایمزبی، گفت که اظهارات صریح و تند روبن آموریم نشان میدهد چیزی در داخل باشگاه مشکلی وجود دارد.
رونی در برنامه اختصاصی خود در بیبیسی گفت:«بزرگترین نگرانی من، لحن حرفهای سرمربی پس از بازی است؛ او با کلمات سنگینی بازیکنان را خطاب قرار داد. من در آن رختکن بودهام و اگر مربی شما چنین صحبتهایی کند، یعنی یک جای کار خراب است.»
اظهارات آموریم پس از شکست ۳-۱ برابر تیم دستهچهارمی گرایمزبی، بازتاب گستردهای داشت. مربی پرتغالی بدون پرده گفت:«میدانم تیم بهتر برنده شد؛ تنها تیمی که در زمین حضور داشت. بهترین بازیکنان ما شکست خوردند چون فقط یک گروه بازیکن بودند، نه یک تیم. ایدههای ما درباره پرس کاملاً از بین رفته بود. بدون هیچ شدت و فشاری بازی را شروع کردیم. این شکست قابل توضیح نیست.»
رونی با تأکید بر اینکه یونایتد در شروع فصل تنها سه بازی انجام داده اما همین حالا شرایط اضطراری حس میشود، افزود:«مشکل الان اینجاست که چه کسی اصلاً دوست دارد این پست (سرمربیگری یونایتد) را قبول کند؟ این حرف خندهدار است، ولی واقعی است. باشگاهی با این عظمت، اما شاید خیلیها بگویند: نه حالا!»
او درباره فشار کار در الدترافورد نیز گفت:«یادمان نرود آموریم تنها ۴۰ سال دارد و مربی جوانی است. منچستریونایتد با همه تیمهایی که قبلاً در آنها کار کرده متفاوت است. اینجا یک تیم رسانهای، تیم تجاری، هواداران و انتظاراتی هست که تا حالا هرگز تجربه نکرده. وقتی پیروز نمیشوی، این فشار روی تو سنگینی میکند. بهنظرم آن بازی نقطه شکست او بود.»
در حالیکه شایعاتی درباره احتمال استعفای آموریم در صورت تداوم نتایج ضعیف منتشر شده، برخی منابع نزدیک به باشگاه همچنان از حمایت مربیگری از او خبر میدهند. اما با ادامه روند نگرانکننده، نشانههای ناآرامی در الدترافورد افزایش یافته است.