پوستر روستوف برای ملی‌پوش ایرانی

باشگاه روستوف نسبت به دعوت محمد محبی به تیم ملی ایران واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، محمد محبی فصل جدید را با انجام 6 بازی در لیگ برتر و دو مسابقه در روسیه کاپ آغاز کرده و عملکردش در بازگشت به ترکیب روستوف موجب شده تا امیر قلعه‌نویی دوباره او را به تیم ملی ایران دعوت کند؛ هرچند که در نخستین مسابقه تورنمنت کافا مقابل افغانستان غایب بود.

این وینگر ملی‌پوش که آخرین بازی خود با پیراهن ایران را در هفته هفتم مرحله مقدماتی جام جهانی مقابل تیم امارات انجام داد و در جریان برتری دو بر صفر شاگردان قلعه‌نویی، یکی از گل‌ها را به ثمر رساند، دوباره این فرصت را دارد تا در رقابت‌های ملی به میدان برود.

محبی که در آخرین مسابقه روستوف در رقابت‌های کم اهمیت روسیه کاپ استراحت کرد و دور از لیست بود، پس از انجام یک بازی در لیگ برتر این کشور راهی تاجیکستان می‌شود تا در اردوی تیم ملی حاضر شود و در ادامه تورنمنت کافا شرکت کند.

باشگاه روستوف نیز با توجه به دعوت محبی به تیم ملی ایران، با انتشار پوستر این موضوع را اطلاع رسانی کرده و نوشته: «محمد محبی به تیم ملی دعوت شد. تیم ملی ایران در تعطیلات ماه سپتامبر سه مسابقه در جام کافا برگزار خواهد کرد: مقابل افغانستان، هند و تاجیکستان. برای مو آرزوی موفقیت داریم!»

