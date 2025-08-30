خبرگزاری کار ایران
شکست سایپا برابر تیم تازه تاسیس!
تیم فوتبال سایپا در بازی تدارکاتی برابر تیم نوپای شهر آرکا با دو گل شکست خورد.

به گزارش ایلنا، سایپا که در هفته اول لیگ آزادگان برابر مس کرمان به تساوی رضایت داده بود، در ادامه برنامه آماده‌سازی خود، عصر جمعه در زمین اختصاصی باشگاه، میزبان شهر آرکا لیگ دویی بود و در نهایت ۰–۲ نتیجه را واگذار کرد.

 عنایتی این بازی را با شور و حرارت همیشگی از کنار خط هدایت کرد و پیش و پس از مسابقه نیز با مرتضی اسدی، کاپیتان پیشین تراکتور و سرمربی حریف، خوش‌وبش صمیمانه‌ای داشت.

نکته قابل توجه برای سایپا، حضور فیکس و کامل کریم اسلامی بود؛ مهاجمی که تابستان امسال با هوادار تمدید کرد اما به‌دلیل اختلاف نظر مالی خیلی زود از این باشگاه جدا شد و حالا زیر نظر عنایتی کار می‌کند. اسلامی ۹۰ دقیقه دونده و درگیر بود، چند بار در تکمیل حملات نقش داشت اما به گل نرسید و در پایان هم تیمش شکست را پذیرفت.

جریان بازی با بازگشت سریع و فشرده‌ بازی آرکا شکل گرفت. پس از آن‌که مهمان یک پنالتی را از دست داد، در دقیقه ۲۰ روی یک حرکت ترکیبی توسط سعید بصیری به گل رسید. نیمه دوم سایپا برای جبران پیش آمد و حتی صاحب ضربه پنالتی شد، اما این فرصت نیز از دست رفت. دقیقه ۷۰ آرشام محمدزاده با یک فرار و ضربه دقیق اختلاف را دو برابر کرد تا شاگردان اسدی بازی را مدیریت کنند و با کلین‌شیت زمین را ترک کنند.

شهر آرکا که خود را برای لیگ دو آماده می‌کند، پیش‌تر در اولین بازی دوستانه به مصاف استقلال خوزستان رفته بود و حالا با این محک جدی، دومین آزمون تدارکاتی‌اش را با پیروزی پشت سر گذاشت. در سوی دیگر، این دیدار برای عنایتی فرصت مناسبی بود تا سطح آمادگی بدنی و هماهنگی خطوط تیمش از جمله وضعیت اسلامی در خط حمله و مسلم حق شناس در دروازه را در شرایط مسابقه بسنجد. اینطور که پیداست سایپا برای لیگ یک امسال هنوز کار دارد و باید برای مدعی صعود شدن شکل بهتری پیدا کند.

