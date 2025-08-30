خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مسابقات قهرمانی آسیا جوانان و زیر ۲۳ سال شنیانگ-چین؛

کسب اولین مدال تاریخ روئینگ دونفره زیر ۲۳ مردان ایران

کسب اولین مدال تاریخ روئینگ دونفره زیر ۲۳ مردان ایران
کد خبر : 1679748
لینک کوتاه کپی شد.

در روز دوم مسابقات قهرمانی آسیا جوانان و زیر 23 سال ابوالفظل سطوتی و امیررضا عبدالی در فینال روئینگ دونفره سنگین وزن آقایان زیر 23 سال با ثبت زمان ۶:۳۱.۰۵ دقیقه صاحب مدال برنز شدند.

به گزارش ایلنا، در روز دوم مسابقات قهرمانی آسیا جوانان و زیر 23 سال ابوالفظل سطوتی و امیررضا عبدالی در فینال روئینگ دونفره سنگین وزن آقایان زیر 23 سال با ثبت زمان ۶:۳۱.۰۵ دقیقه صاحب مدال برنز شدند. در این ماده نماینده ویتنام و ازبکستان اول و دوم شدند.

لازم به ذکر است این اولین مدال تاریخ روئینگ ایران در بخش دو نفره مردان زیر ۲۳ سال است که توسط سطوتی و عبدالی به دست آمد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر