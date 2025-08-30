کسب اولین مدال تاریخ روئینگ دونفره زیر ۲۳ مردان ایران

به گزارش ایلنا، در روز دوم مسابقات قهرمانی آسیا جوانان و زیر 23 سال ابوالفظل سطوتی و امیررضا عبدالی در فینال روئینگ دونفره سنگین وزن آقایان زیر 23 سال با ثبت زمان ۶:۳۱.۰۵ دقیقه صاحب مدال برنز شدند. در این ماده نماینده ویتنام و ازبکستان اول و دوم شدند.

لازم به ذکر است این اولین مدال تاریخ روئینگ ایران در بخش دو نفره مردان زیر ۲۳ سال است که توسط سطوتی و عبدالی به دست آمد.

