به گزارش ایلنا، میرشاد ماجدی، رئیس هیئت فوتبال استان تهران، امروز (جمعه) در حاشیه مراسم رونمایی از پیراهن داوران هیئت فوتبال شمالغرب، در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره وضعیت ورزشگاه آزادی و همچنین میزبانی تیم‌های پایتخت، اظهارات مهمی را مطرح کرد.

وی در ابتدا، ضمن ابراز خشنودی از پویایی و تلاش‌های صورت‌گرفته در هیئت‌های فوتبال حوزه‌ها و شهرستان‌های تابعه استان تهران در بخش‌های استعدادیابی، داوری و زیرساخت، به برگزاری مراسم امروز اشاره کرد و گفت: «بسیار خرسندیم که امروز آقای فلاحدوست مراسم خوب و شکیلی برگزار کردند و توانستند بسیاری از پیشکسوتان داوری و سرخابی را در این همایش گردهم آورند.»

ماجدی افزود: «امروز روزی بود که پیشکسوتان در مکانی به جز امجدیه و با شرایطی به جز پوشش پیراهن سیاه، همدیگر را ملاقات کردند و این مایه افتخار ماست. ان‌شاءالله تا یک ماه و نیم آینده نیز تقدیر ویژه‌ای از کلیه پیشکسوتان عرصه مدیریت، داوری و بازیگری صورت خواهد گرفت.»

رئیس هیئت فوتبال تهران در واکنش به اعتراض باشگاه پیکان درباره میزبانی تیم‌های استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه شهر قدس، توضیحاتی ارائه داد. وی با اشاره به قوانین کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) و فدراسیون جهانی فوتبال (FIFA) که تیم‌ها را ملزم به داشتن زمین اختصاصی برای میزبانی مسابقات خانگی می‌کند، خاطرنشان کرد: «همه می‌دانیم که در کشور ما این امر میسر نیست و همه تیم‌ها به ورزشگاه آزادی بسنده کرده بودند که آنجا نیز در اختیار سازمان توسعه و تجهیز اماکن ورزشی قرار دارد.»

ماجدی ادامه داد: «بر اساس اظهارات رئیس فدراسیون فوتبال، این خود تیم‌ها هستند که باید زمین‌های مورد نظر خود را برای میزبانی اعلام کنند. متأسفانه به دلیل کمبود زمین و استادیوم استاندارد، تیم‌های استقلال و پرسپولیس فعلاً باید در ورزشگاه شهر قدس یا ورزشگاه تختی به میدان بروند تا ورزشگاه آزادی به طور کامل آماده شود.»

رئیس هیئت فوتبال استان تهران درباره آخرین وضعیت ورزشگاه آزادی و زمان بازگشایی آن، تصریح کرد: «آنطور که من پیش‌بینی می‌کنم، ورزشگاه آزادی حداقل تا نیم‌فصل (لیگ برتر) آماده بهره‌برداری نخواهد شد.»

وی افزود: «دکتر جوادی به صورت شبانه‌روزی در تلاش هستند تا ورزشگاه تختی را برای میزبانی آماده کنند. بر اساس شنیده‌های من، ورزشگاه تختی هم‌اکنون آماده است، اما استقلال و پرسپولیس تمایل چندانی به بازی در آن ورزشگاه ندارند.»

