روشن: نبود کمیته فنی به تیم آسیب زده است!

به گزارش ایلنا، حسن روشن، پیشکسوت باشگاه استقلال در حاشیه مراسم رونمایی از لباس داوران درباره وضعیت فوتبال پایه و همچنین شرایط استقلال اظهارنظر کرد.

او در ابتدای صحبت‌هایش با اشاره به اهمیت آکادمی‌ها گفت:«خوشحالم که چنین جلساتی برای پیشرفت فوتبال آغاز شده است، اما اگر آکادمی‌ها بدون نظارت هیئت فوتبال تشکیل شوند، سودی نخواهند داشت. متأسفانه در سال‌های اخیر برخی تیم‌ها به جای پرورش بازیکن، تنها به بازیکن خراب‌کن تبدیل شده‌اند. امیدوارم با مدیریت درست در سال‌های آینده دوباره شرایط بهبود یابد.»

سپس ادامه داد: «پیشکسوتان همیشه آماده حضور در این جلسات هستند و حتی اگر در ابعاد کوچک‌تر در هیئت‌های استانی هم برگزار شود، می‌تواند برای فوتبال مفید باشد. باید از تلاش‌های مهران و میرشاد ماجدی که از دل فوتبال بوده و این اقدامات را حمایت کرده‌اند، تشکر کنم.»

روشن در خصوص استقلال نیز گفت:«سال گذشته به دلیل کیفیت پایین مسابقات ترجیح می‌دادم بازی‌ها را نگاه نکنم. امسال تیم از نظر مهره شرایط خوبی دارد اما در برخی پست‌ها بازیکن کم است و در بعضی دیگر چند بازیکن تکراری حضور دارند. نبود کمیته فنی و عدم تعامل سرمربی با آن، استقلال را دچار مشکل کرده است. همین مسئله باعث می‌شود تیم راحت گل بخورد و سخت گل بزند، چراکه هماهنگی لازم وجود ندارد.»

او اضافه کرد: «من مسئولیتی در باشگاه ندارم اما به عنوان یک هوادار می‌گویم اگر نتوانند بازیکنان را هماهنگ کنند، استقلال با وجود مهره‌های خوبش هم نتیجه نخواهد گرفت.»

این پیشکسوت در واکنش به ادعای برخی کاربران فضای مجازی که می‌گویند انتقاداتش برای گرفتن پست است، توضیح داد:«از کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند ممنونم چون به صحبت‌هایم توجه کرده‌اند. اما من دنبال شغل نیستم. زمانی که رئیس کمیته فنی شدم همان روز اول متخلفان آکادمی را کنار گذاشتم و همین مسئله باعث ناراحتی شد. مدرک فنی من بالاست اما سال‌هاست در بازنشستگی هستم و فقط می‌خواهم به فوتبال کمک کنم.»

روشن در پایان گفت:«اگر استقلال بتواند مشکلات خط دفاعی و ناهماهنگی‌ها را رفع کند، می‌تواند برای قهرمانی تلاش کند. فوتبال نیاز به هماهنگی جمعی دارد و این تنها با مدیریت درست امکان‌پذیر است. در نهایت همه چیز به هواداران برمی‌گردد و آن‌ها بهتر از هر کسی شرایط را درک می‌کنند.»

