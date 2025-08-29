خبرگزاری کار ایران
پایان هفته اول لیگ یک: صدرنشینی هوادار

پایان هفته اول لیگ یک: صدرنشینی هوادار
مسابقات هفته اول لیگ یک با میانگین گل زده پایین برگزار شد.

به گزارش ایلنا، چهار دیدار پایانی هفته نخست لیگ آزادگان، امروز (جمعه، ۷ شهریورماه) برگزار شد و پرونده این هفته از مسابقات بسته شد.

در پایان این هفته، تیم‌های مس شهربابک، نود ارومیه، بعثت کرمانشاه و شناورسازی قشم تنها تیم‌هایی بودند که با غلبه بر حریفان خود، سه امتیاز شیرین را از آن خود کردند. همانطور که اشاره شد، چهار تقابل دیگر نیز با تقسیم امتیازات و بدون رد و بدل شدن گل، به پایان رسید. گفتنی  است که دیدار تیم‌های مس سونگون و هوادار، به دلیل عدم صدور کارت بازی برای بازیکنان تیم مس، برگزار نشد و به زمان دیگری موکول گردید.

نتایج بازی‌های هفته نخست لیگ یک:

مس سونگون ۰-۳ هوادار

داماش گیلان ۰-۰ صنعت نفت آبادان

سایپا ۰-۰ مس کرمان

مس شهر بابک ۲ - ۱ پارس جنوبی جم

نساجی مازندران ۰-۰ پالایش نفت بندرعباس

بعثت کرمانشاه ۱-۰ شهرداری نوشهر

شناورسازی قشم ۱-۰ فرد البرز

نفت و گاز گچساران ۰-۰ آریو اسلامشهر

نیروی زمینی ۰-۱ نود ارومیه

