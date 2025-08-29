پایان هفته اول لیگ یک: صدرنشینی هوادار
مسابقات هفته اول لیگ یک با میانگین گل زده پایین برگزار شد.
به گزارش ایلنا، چهار دیدار پایانی هفته نخست لیگ آزادگان، امروز (جمعه، ۷ شهریورماه) برگزار شد و پرونده این هفته از مسابقات بسته شد.
در پایان این هفته، تیمهای مس شهربابک، نود ارومیه، بعثت کرمانشاه و شناورسازی قشم تنها تیمهایی بودند که با غلبه بر حریفان خود، سه امتیاز شیرین را از آن خود کردند. همانطور که اشاره شد، چهار تقابل دیگر نیز با تقسیم امتیازات و بدون رد و بدل شدن گل، به پایان رسید. گفتنی است که دیدار تیمهای مس سونگون و هوادار، به دلیل عدم صدور کارت بازی برای بازیکنان تیم مس، برگزار نشد و به زمان دیگری موکول گردید.
نتایج بازیهای هفته نخست لیگ یک:
مس سونگون ۰-۳ هوادار
داماش گیلان ۰-۰ صنعت نفت آبادان
سایپا ۰-۰ مس کرمان
مس شهر بابک ۲ - ۱ پارس جنوبی جم
نساجی مازندران ۰-۰ پالایش نفت بندرعباس
بعثت کرمانشاه ۱-۰ شهرداری نوشهر
شناورسازی قشم ۱-۰ فرد البرز
نفت و گاز گچساران ۰-۰ آریو اسلامشهر
نیروی زمینی ۰-۱ نود ارومیه