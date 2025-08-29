به گزارش ایلنا، تیم فوتبال امید، اردوی آماده سازی خود جهت شرکت در مسابقات زیر 23 سال آسیا را آغاز کرده و نفرات دعوت شده زیر نظر امید روانخواه، برنامه های تمرینی را پشت سر می‌گذارند. سعید سحرخیزان و امیرمحمد رزاقی نیا که برای فصل جدید به استقلال تهران آمده‌اند نیز جزو دعوت شدگان به این اردو هستند.

در همین خصوص، رسانه رسمی باشگاه استقلال پوستری برای این دو بازیکن منتشر کرد و در توضیح آن نوشت: "با آرزوی موفقیت برای تیم ملی زیر ۲۳ سال و نمایندگان استقلال در این تیم در مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی آسیا"

همچنین شعار باشگاه استقلال برای ملی پوشان این تیم در رده های ملی بزرگسالان و امید نیز پای این پوستر درج شده است: "به سوی ایران، روح آبی، وظیفه ملی"

گفتنی است تیم ملی امید ایران در گروه نهم رقابت‌ها با کشورهای امارات، گوام و هنگ کنگ همگروه است. مسابقات از روز 12 شهریور آغاز می‌شود و شاگردان روانخواه در گام نخست باید به مصاف هنگ کنگ بروند.

انتهای پیام/