خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیغام استقلالی‌ها برای دو ستاره تیم ملی امید

پیغام استقلالی‌ها برای دو ستاره تیم ملی امید
کد خبر : 1679638
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه استقلال برای دو بازیکن جوان خود آرزوی موفقیت کرد.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال امید، اردوی آماده سازی خود جهت شرکت در مسابقات زیر 23 سال آسیا را آغاز کرده و نفرات دعوت شده زیر نظر امید روانخواه، برنامه های تمرینی را پشت سر می‌گذارند. سعید سحرخیزان و امیرمحمد رزاقی نیا که برای فصل جدید به استقلال تهران آمده‌اند نیز جزو دعوت شدگان به این اردو هستند.

در همین خصوص، رسانه رسمی باشگاه استقلال پوستری برای این دو بازیکن منتشر کرد و در توضیح آن نوشت: "با آرزوی موفقیت برای تیم ملی زیر ۲۳ سال و نمایندگان استقلال در این تیم در مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی آسیا"

پیغام استقلالی‌ها برای دو ستاره تیم ملی امید

همچنین شعار باشگاه استقلال برای ملی پوشان این تیم در رده های ملی بزرگسالان و امید نیز پای این پوستر درج شده است: "به سوی ایران، روح آبی، وظیفه ملی"

گفتنی است تیم ملی امید ایران در گروه نهم رقابت‌ها با کشورهای امارات، گوام و هنگ کنگ همگروه است. مسابقات از روز 12 شهریور آغاز می‌شود و شاگردان روانخواه در گام نخست باید به مصاف هنگ کنگ بروند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش