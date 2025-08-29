رسمی: ژاوی سیمونز به تاتنهام پیوست
ژاوی سیمونز، ستاره جوان فوتبال هلند، با قراردادی بلندمدت و پیراهن شماره ۷ راهی لیگ برتر شد.
به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی باشگاه تاتنهام، ژاوی سیمونز با قراردادی بلندمدت از تیم آلمانی لایپزیش به اسپرز پیوست. این انتقال منوط به دریافت مجوز کار و تأییدیه بینالمللی است. سیمونز ۲۲ ساله، ملیپوش هلندی، پیراهن شماره ۷ تاتنهام را به تن خواهد کرد.
او پس از امضای قرارداد گفت: «خیلی خوشحالم و نمیتوانم برای شروع صبر کنم. مدتها بود که رؤیای چنین انتقالی را داشتم. باشگاه بزرگی است و وقتی با سرمربی ملاقات کردم، بلافاصله فهمیدم که اینجا جای درستی برای من است. میخواهم شور و خلاقیت به تیم اضافه کنم، اما در کنار آن تلاش و انضباط هم دارم. تمام توانم را برای موفقیت تیم و خوشحال کردن هواداران خواهم گذاشت.»
توماس فرانک، سرمربی تاتنهام نیز با ابراز رضایت از این خرید جدید اظهار داشت:«خیلی خوشحالم که ژاوی را جذب کردیم. او بازیکنی جوان ولی با تجربه است و در سالهای اخیر بازیهای زیادی در سطح بالا انجام داده. سیمونز توانایی گلزنی و بازیسازی را هم از پست شماره ۱۰ و هم در سمت چپ دارد و دید بسیار خوبی برای باز کردن خطوط دفاعی دارد. مطمئنم که بهخوبی در تیم جا خواهد افتاد.»
سیمونز که توانایی بازی در پستهای میانی و کناری خط حمله را دارد، فوتبال خود را از تیم اسپانیایی «تادر» آغاز کرد و سپس در آکادمیهای مطرح بارسلونا و پاریسنژرمن پرورش یافت. اولین بازی حرفهای او برای PSG در ۱۷ سالگی برابر کان در جام حذفی فرانسه بود و در همان سالهای نخست حضورش در تیم اصلی، به قهرمانی در لیگ فرانسه و جام حذفی دست یافت.
فصل درخشان سیمونز در سال ۲۰۲۲/۲۳ و در بازگشت به کشورش با تیم پیاسوی آیندهوون رقم خورد؛ جایی که در اولین بازیاش گل زد، سوپرجام هلند را برد و در پایان فصل با ۱۹ گل آقای گل اردیویسه شد. او همچنین عنوان استعداد فصل را دریافت کرد و در آوریل ۲۰۲۳ جام حذفی هلند را نیز فتح کرد.
عملکرد درخشانش باعث شد پاریسنژرمن در تابستان ۲۰۲۳ دوباره او را به خدمت بگیرد، اما بلافاصله به لایپزیش قرض داده شد. سیمونز در اولین بازیاش برای این تیم، سوپرجام آلمان را فتح کرد و در پایان فصل با ۲۵ مشارکت گل (گلزنی و پاس گل) به تیم منتخب فصل بوندسلیگا (VDV) راه یافت.
در رده ملی، سیمونز اولین بازی خود برای تیم ملی هلند را در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر برابر آمریکا در مرحله یکهشتم نهایی انجام داد و به جوانترین بازیکن تاریخ این کشور در مراحل حذفی جام جهانی تبدیل شد. او در یورو ۲۰۲۴ هم در ترکیب تیمی حضور داشت که تا نیمهنهایی پیش رفت. سیمونز تا کنون ۲۸ بار برای هلند به میدان رفته و ۵ گل ملی به ثمر رسانده است.