نبی: کافا فرصت خوبی برای تیم ملی ایران است

به گزارش ایلنا، مهدی محمدنبی پس از بازی تیم ملی فوتبال ایران مقابل افغانستان در روز اول تورنمنت کافا، اظهار داشت: مسابقات کافا در تقویم کنفدراسیون آسیا بوده و برای تیم ملی ما و ازبکستان که به جام جهانی صعود کرده‌اند، هم فرصت اردویی خوبی است و هم فرصتی است تا امیر قلعه‌نویی نفرات جوان را محک بزند. در این مسابقه هم دیدید که اکثر تیم جوان هستند. برخی بازیکنان تیم ما نیز در اختیار تیم ملی امید هستند و تعدادی دیگر به دلایل مختلف به این اردو نرسیدند.

وی افزود: این فرصت بسیار خوبی بود تا قلعه‌نویی محک خوبی داشته باشد از نفراتی که آینده تیم ملی هستند. طبیعی است در این مسیری که ما می‌رویم، مسابقات کافا هم می‌تواند کمک کند‌. دیدید همین تاجیکستان در جام ملت‌ها چه بازی‌های شایسته‌ای انجام داد اما شاید از آنجایی که مویشان زرد یا چشم‌شان آبی نیست، مورد انتقاد برخی قرار گرفته باشد.

مدیر تیم ملی ایران تصریح کرد: پس این فرصتی بود برای برگزاری اردوی ما و البته محکی بسیار خوب برای جوانانی که به تیم ملی دعوت شدند. امیر قلعه‌نویی هم تدبیر به خرج داد و امیدواریم در ادامه مسابقات شاهد هماهنگی بازیکنان در این دوره تورنمنت باشیم.

نبی درباره احتمال برگزاری بازی‌های دوستانه قوی‌تر در فیفادی‌های بعدی، گفت: همین امروز صبح که با مهدی تاج صحبت می‌کردیم علاوه بر روسیه، با تیم‌های دیگر نیز هماهنگ شده اما باید اجازه بدهیم قرارداد بازی‌های نهایی شود و سپس نام تیم‌ها را اعلام کنیم. به دلایل مختلف اسم تیم‌ها را تا زمان قطعی نشدن نمی‌گوییم. با این حال حتما بازی‌های خوبی خواهیم داشت.

وی درپاسخ به این سوال که آیا این تیم‌ها در رنکینگ از ایران قوی‌تر هستند، توضیح داد: تیم‌های بسیار خوبی هستند. با این حال مثال می‌گویم شاید تیم‌هایی که در اروپا، آفریقا یا حتی امریکای جنوبی هستند شاید رنکینگ پایین‌تری از ایران داشته باشند اما تیم‌های بسیار خوبی هستند‌. اگر ظرف ۷ تا ۱۰ روز آینده قرارداد خود را نهایی کنیم، بازی‌های بسیار خوبی گزینش خواهیم کرد.

